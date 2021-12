Cela plus! Mocne uderzenie w ,,grupę siedlecką''. 11 podejrzanych w areszcie

Na polecenie prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie funkcjonariusze CBŚP przy wsparciu CPKP „BOA” zatrzymali 11 osób powiązanych ze zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym tzw. grupą siedlecką. Zarzuty usłyszało łącznie 15 osób. Na wniosek prokuratora 11 podejrzanych trafiło do aresztu.

Prokuratorskie zarzuty

Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił zarzuty 11 zatrzymanym oraz 4 osobom doprowadzonym z Aresztu Śledczego w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym kwalifikowane z art. 258 § 2 kk, wytwarzania i wprowadzania do obrotu oraz posiadania znacznych ilości narkotyków kwalifikowane z art. 56 ust. 3 oraz 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani mogli wyprodukować blisko 45 kg amfetaminy oraz wprowadzić do obrotu 85 kg różnego rodzaju narkotyków.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz grożącą podejrzanym surową karę na wniosek prokuratora wobec 11 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Grupa Siedlecka

Śledztwo nadzorowane przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym działającej na terenie Siedlec i okolic. Grupa zajmowała się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu substancji psychotropowych i psychoaktywnych, czerpała zyski z prostytucji, dokonywała przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu m.in. pobić na tle porachunków z innymi grupami przestępczymi.

Zatrzymani na świątecznych zakupach

Pierwsze czynności zostały przeprowadzone wobec członków grupy, którzy czerpali korzyści majątkowe z nierządu. Wówczas zatrzymano 5 podejrzanych, zabezpieczono nielegalną broń palną oraz znaczne ilości narkotyków. Podejrzani tworzyli sieć agencji towarzyskich tzw. mieszkaniówek. Kobiety za udostępnianie pomieszczeń oraz zapewnianie ochrony oddawały członkom grupy część dochodu uzyskiwanego z prostytucji. Działalność funkcjonowała pod przykryciem agencji nieruchomości. Kolejnych dwóch członków grupy w tym jednego kierującego grupą zostało zatrzymanych na świątecznych zakupach tuż przed Bożym Narodzeniem w 2020 roku. Dotychczas prokuratorskie zarzuty usłyszało już 40 osób. Są oni podejrzani o popełnienie ponad 100 przestępstw w tym przeciwko życiu i zdrowiu oraz narkotykowych, a także czerpiących korzyści majątkowe z nierządu

gov.pl/web/prokuratura-krajowa/