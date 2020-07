Cela Plus: Mocny cios w mafie VAT - zatrzymano 16 osób. Grupy wyłudziły ponad miliard zł ze Skarbu Państwa

Kolejne działania podejmowane przez Prokuraturę w walce z przestępczością VAT-owską

W środę (1 lipca 2020 roku) podczas konferencji prasowej Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski poinformował o ostatnich czynnościach podjętych przez Prokuratury Regionalne w Lublinie i w Katowicach w toku postępowań dotyczących przestępczości vatowskiej.

„Przeprowadzone w ostatnich dniach realizacje doprowadziły do zatrzymania 16 osób zaangażowanych w działalność grup przestępczych, które wyłudziły ponad miliard złotych ze Skarbu Państwa” – poinformował Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Czynności zatrzymania realizowane były w ramach trzech śledztw prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie i Prokuraturę Regionalną w Katowicach.

Zatrzymania sprawców astronomicznych wyłudzeń

Grupa objęta śledztwem Prokuratury Regionalnej w Lublinie działała w latach 2010-2017 poprzez szereg podmiotów gospodarczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dokonywała ona wewnątrzwspólnotowych dostaw różnorodnych artykułów do przedsiębiorstw na terenie Czech lub Słowacji poprzez polskie spółki prawa handlowego. Następnie członkowie grupy składali wnioski o zwrot naliczonego podatku VAT. Towary te powracały drogą pozorowanych transakcji handlowych do krajowych spółek prawa handlowego zakładanych na tzw. słupy. Spółki te nie prowadziły faktycznie żadnej działalności handlowej. Początkowo grupa zajmowała się fikcyjnym obrotem artykułami elektrycznymi, w tym gniazdami i wyłącznikami.Następnie przedmiotem takiego fikcyjnego obrotu stała się stal, a od 2013 roku bejca ognioodporna do drewna.Od 2014 roku do fikcyjnego obrotu wykorzystywano granulat PET do produkcji butelek plastikowych, panele fotowoltaiczne, stal, srebro oraz artykuły spożywcze.

Prokurator Krajowy podkreślił, że „łączną wartość korzyści majątkowych z tytułu bezpodstawnego zwrotu naliczonego podatku VAT uzyskanych przez członków tej grupy ze Skarbu Państwa szacuje się na kwotę co najmniej miliarda złotych”.

Do chwili obecnej zarzuty przedstawiono 222 osobom, w tym z 6 podejrzanymi zatrzymanymi w bieżącym tygodniu realizowane są aktualnie czynności procesowe.

W toku śledztwa zabezpieczono mienie w postaci nieruchomości o łącznej wartości około 60 milionów złotych, gotówki w łącznej kwocie co najmniej 100 tysięcy złotych, a także ruchomości w postaci aut i zegarków o wartości nawet 70 tysięcy złotych. Zastosowano zabezpieczenia majątkowe w postaci tzw. konfiskaty rozszerzonej oraz zarządu przymusowego przedsiębiorstw, które brały udział w przedmiotowym procederze. Ponadto w toku śledztwa zabezpieczono panele fotowoltaiczne (76 skrzyń) oraz granulat PET i urządzenia elektryczne będące przedmiotem fikcyjnego obrotu – te same przedmioty przez cały okres krążyły pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w tym procederze.

Fikcyjny obrót maszynami do produkcji mięsa

Jedno ze śledztw prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach obejmuje zorganizowaną grupę przestępczą, która w latach 2015-2017 wyłudzała VAT na podstawie fałszywych dokumentów stwierdzających obrót maszynami do produkcji mięsa poprzez szereg podmiotów gospodarczych.

Prokurator Krajowy poinformował, że „działania grupy doprowadziły do strat Skarbu Państwa w wysokości blisko 16,5 miliona złotych”. Ponadto grupa usiłowała dodatkowo wyłudzić ok. 3,5 miliona złotych. Spółki dokonujące oszustw podatkowych brały również udział w procederze prania brudnych pieniędzy. Z ustaleń śledztwa wynika, iż sprawcy wykorzystując rachunki zakładanych firm wyprali środki finansowe pochodzące z przestępstw w łącznej kwocie ponad 21,5 miliona złotych. Postępowanie swoim zakresem przedmiotowym obejmuje działalność 32 podmiotów gospodarczych. W śledztwie 38 osób usłyszało już zarzuty, w tym 4 zatrzymanych w bieżącym tygodniu – aktualnie przeprowadzane są z nimi czynności procesowe przez prokuratora.

Wyłudzali VAT poprzez fikcyjny obrót artykułami spożywczymi

Druga z grup zajmowała się wyłudzeniami VAT poprzez fikcyjny obrót różnymi artykułami spożywczymitj. kawą, napojami energetycznymi i słodyczami, przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz praniem brudnych pieniędzy. Grupa działała w latach 2015 – 2016.

Obecny na konferencji Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej prokurator Michał Ostrowski poinformował, że „dotychczas w śledztwie zarzuty przedstawiono 37 podejrzanym, badana jest również działalność 20 podmiotów gospodarczych”. „Ustalona kwota podatku narażonego na uszczuplenie w wyniku działania przestępców to ponad 23 miliony 767 tysięcy złotych” - dodał.

Dane porównawcze

Poniedziałkowe realizacje wpisują się w konsekwentne działania prokuratury prowadzone od 2016 roku przeciwko mafiom vatowskim. O ich skuteczności najlepiej świadczą dane porównawcze dotyczące działań prokuratury w ostatnich latach. I tak o ile w 2015 roku prowadzonych było 352 postępowań dotyczących wyłudzeń VAT, o tyle w roku 2018 było ich 1043, a rok później 1187. Obecnie w prokuraturach regionalnych i okręgowych pozostaje w toku 1072 spraw. Ponad trzykrotnie zwiększyła się łączna kwota uszczupleń lub narażenia na uszczuplenie objęta zarzutami. W 2015 roku wynosiła ona 7 mld zł, w roku 2018 – 11 mld, a w 2019 r. już 23 mld złotych. Liczba osób, wobec których wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów w roku 2015 wynosiła 1328, w roku 2018 – 1838, a w roku 2019 już 2138. Niemal czterokrotnie wzrosła liczba osób objętych aktami oskarżenia. Wyniosła ona w latach 2015, 2018 i 2019 kolejno 329, 1064 i 1294 osób. Wzrosła liczba postępowań zakończonych aktami oskarżenia. W roku 2015 wynosiła ona 138, w roku 2018 – 307, zaś w roku 2019 – 380. Rośnie także wartość zabezpieczeń majątkowych w sprawach dotyczących VAT. W roku 2018 prokuratorzy zabezpieczyli ponad 460 mln złotych, a roku ubiegłym wartość ta wzrosła o ponad 200 mln zł i wyniosła 669 mln złotych.

