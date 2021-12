Cela plus: Mocny cios w mafię VAT. Zatrzymano kolejne 3 osoby

Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne 3 osoby w śledztwie dotyczącym poświadczania nieprawdy w fakturach VAT, a następnie dokonywania za ich pomocą uszczupleń podatkowych.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym zarzuty posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT. Dokumenty dotyczyły prac i usług, które nie były wykonane. Następnie tzw. faktury kosztowe służyły do obniżenia należności z tytułu VAT. Zarzuty obejmują łącznie 30 faktur na kwotę ponad 300 tysięcy złotych.

Czyny zarzucane podejrzanym kwalifikowane z art. 273 kk, 271 § 1 i 3 kk oraz jako przestępstwa karnoskarbowe zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Prokuratorskie zarzuty usłyszało już 48 osób

Postępowanie nadzorowane jest przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wystawianiem i wprowadzeniem do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa zajmowała się również transferami środków pieniężnych przy użyciu podmiotów polskich i zagranicznych, w celu ukrycia przestępnego pochodzenia tych środków. Grupa działała od 2010 r. do stycznia 2017 r. głównie na terenie Warszawy.

Dotychczas prokurator przedstawił zarzuty 48 osobom.

Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

