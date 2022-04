Cela plus! Nawet po 12 lat więzienia za … niecałe 1000 złotych

Kryminalni zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o szereg rozbojów na terenie miasta. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu prudnickiego oraz limanowskiego w wieku od 23 do 27 lat. Jak ustalili śledczy, napastnicy atakowali swoje ofiary, a następnie okradali. Zatrzymanym za takie przestępstwa grozi teraz kara nawet do 12 lat więzienia.

Do tych zdarzeń doszło na przełomie 17/18 kwietnia tego roku na terenie Prudnika. Dyżurny policji otrzymał informacje, że 3 mieszkańców miasta w krótkim odstępie czasu zostało napadniętych przez grupę młodych mężczyzn. Napastnicy atakowali swoje ofiary, a następnie okradali je głównie z pieniędzy. Pokrzywdzeni swoje straty oszacowali na prawie 1000 złotych.

Niezwłocznie tą sprawą zajęli się prudniccy kryminalni. Śledczy już kilka godzin później na podstawie pracy operacyjnej wytypowali i zatrzymali 3 mężczyzn, których podejrzewali o te przestępstwa. Zatrzymani, to dwóch mieszkańców powiatu prudnickiego oraz mieszkaniec powiatu limanowskiego w wieku od 23 do 27 lat. Policjanci częściowo odzyskali skradzione mienie.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty rozbojów, których dopuścili się wspólnie i w porozumieniu. Mężczyźni przyznali się do winy. Za takie przestępstwa grozi im teraz kara nawet do 12 lat więzienia.





mp/policja.pl