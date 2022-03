Cela plus! Oszustki wyłudzające zaliczki za wynajem apartamentów nad morzem zatrzymane

Co najmniej 75 osób padło ofiarami oszustek, które na portalu internetowym oferowały wynajem apartamentów nad morzem i sprzedawały różne towary. Po wpłaceniu zaliczki za wynajem lub sprzedaży, kontakt się urywał. Przestępczy proceder ukrócili grójeccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, którzy zatrzymali dwie kobiety. Podejrzane usłyszały już prokuratorskie zarzuty oszustw. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Grozi im do 8 lat więzienia.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej grójeckiej komendy ustalili tożsamość, a następnie zatrzymali osoby, które na polskich portalach aukcyjnych oferowały wynajem apartamentów i mieszkań w nadmorskich miejscowościach oraz sprzedawały różne towary, m.in. motorynkę czy trampolinę. W ogłoszeniach tych wykorzystywane były zdjęcia prawdziwych lokali, pochodzące z innych ofert. Zainteresowani wynajmem rezerwowali pobyt nad morzem, wpłacając zaliczkę. W tym momencie kontakt z ogłoszeniodawcą się urywał. Okazywało się, że ogłoszenie było fikcyjne i miało na celu wyłudzenie pieniędzy od nieświadomych klientów. Sprawcy działali od czerwca do października 2021 roku, w szczycie sezonu wakacyjnego, gdy zainteresowanie pobytem w miejscowościach wypoczynkowych jest bardzo duże.

Oszustki wpadły w ręce grójeckich policjantów w miniony czwartek. Okazały się nimi 26- i 30-letnia mieszkanki Grójca. Ustalono, że w wyniku przestępczej działalności kobiet, pokrzywdzonych mogło zostać co najmniej 75 osób z terenu całej Polski. Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie usłyszały zarzuty 75 oszustw. Decyzją Sądu Rejonowego w Grójcu zatrzymane trafiły do aresztu na najbliższe 3 miesiące. Trwa ustalanie strat, jakie poniosły osoby oszukane. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają ujawnienia kolejnych pokrzywdzonych osób.

Oszuści wystawiający fałszywe ogłoszenia i wyłudzający zaliczki oferują najczęściej rezerwacje pobytu w apartamentach czy pensjonatach na wakacje, ferie zimowe oraz w okresie świąteczno-noworocznym. Zanim zdecydujemy się przelać pieniądze na wskazane konto albo przekazać je do ręki, zweryfikujmy ogłoszenie i właściciela obiektu. Można tam zadzwonić i zapytać, czy takie obiekty rzeczywiście istnieją. Aby nasz wymarzony wyjazd nie zakończył się przykrym rozczarowaniem, warto poświęcić czas na wnikliwe sprawdzenie rezerwowanego miejsca.

Szczegóły oferty, które powinny wzbudzić podejrzenie: cena za wynajem - zbyt niska za nieruchomość położoną w atrakcyjnej okolicy, powinna dać nam do myślenia; brak strony internetowej obiektu - oszuści zazwyczaj nie podają strony internetowej, na której można byłoby znaleźć szczegółowe informacje o konkretnym obiekcie; atrakcyjna lokalizacja, adres, który nie istnieje - zawsze sprawdźmy wskazany adres na mapach dostępnych w Internecie; komentarze - przed wyborem kwatery warto przeczytać internetowe komentarze na jej temat; jeśli już wybierzemy konkretną ofertę i wpłacimy zaliczkę, zachowajmy dowód wpłaty oraz historię korespondencji. To może pomóc w ustaleniu sprawcy oszustwa.



mp/policja.pl