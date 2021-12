Cela plus! Pozbawili mieszkań 160 kupujących. Oszustwa sięgają 53 mln zł

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali trzy osoby, które oszukały 160 swoich klientów oferując lokale mieszkalne, których nie oddały do użytkowania z uwagi na ogłoszenie upadłości firmy. Ponadto poświadczali nieprawdę w dokumentach potwierdzających kondycję finansową przedsiębiorstwa.

W środę, 8 grudnia 2021 roku policjanci zapukali do drzwi trzech mieszkańców Warszawy: dwóch 62-latków i 56-letniej żony jednego z nich. Jak ustalili, osoby te zarządzały firmą deweloperską. W ramach swojej działalności oferowały mieszkania, które nigdy nie zostały oddane do użytkowania z uwagi na słabą kondycję finansową firmy. Co więcej, osoby te poświadczały nieprawdę w dokumentacji potwierdzającej swoją wypłacalność. Pierwsze zgłoszenia od oszukanych wpłynęły w 2016 roku. Klientów zapewniano o stabilnej sytuacji finansowej firmy na co przedstawiano stosowne dokumenty. Jak się później okazało, poświadczały one nieprawdę. Pierwsze lokale miały zostać oddane do użytku już pod koniec 2015 roku, jednak nie doszło to do skutku mimo faktu, że firma otrzymała pieniądze od nabywców. Przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość i rozpoczęta budowa stanęła.

Jak oszacowano swoim działaniem osoby te oszukały 160 osób, doprowadzając je do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem w kwocie blisko 53 milionów złotych. Za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem. Przestępcze trio zostało zatrzymane i usłyszało zarzuty oszustwa i poświadczenia nieprawdy. Grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec całej trójki prokurator zastosował poręczenie majątkowe na łączna kwotę 2 milionów złotych oraz zakaz opuszczania kraju.

Kupując mieszkanie pamiętajmy by przyjrzeć się bliżej informacji o samej inwestycji ale nie zapominajmy również o sprawdzeniu dewelopera, który ma daną inwestycję realizować. Przede wszystkim powinniśmy upewnić się czy firma taka widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym i czy przynależy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Warto również poszukać np. w Internecie informacji o jej poprzednich realizacjach i sprawdzić opinię innych klientów. Te kilka prostych czynności może pomóc nam uniknąć utraty sporej ilości pieniędzy i stresu związanego z tą nieprzyjemną sytuacją.





mp/policja.pl