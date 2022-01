Cela plus: Przemycali narkotyki i kradli samochody. 25 osób oskarżonych o 102 przestępstwa

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem i obrotem narkotykami oraz dokonywaniem kradzieży samochodów. Postępowanie było prowadzone z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Zakres zarzutów

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie oskarżył 25 osób o popełnienie 102 przestępstw, w tym 15 osobom zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk.. Kolejne zarzuty dotyczą m.in. przemytu znacznych ilości narkotyków kwalifikowane z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz dokonywania obrotu znacznymi ilościami narkotyków kwalifikowane z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Kolejne zarzuty dotyczą również kradzieży luksusowych pojazdów, które były dokonywane na terenie Niemiec. Czyny te kwalifikowane są art. 279 § 1 kk.

Oskarżonym grożą kary do 18 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zabezpieczył ponad milion złotych

Z ustaleń dokonanych w toku śledztwa wynika, że grupa działała na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz na terenie Niemiec. Narkotyki przemycano do Polski z Holandii następnie środki odurzające były rozprowadzane na terenie działalności grupy. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa łącznie przemyciła do Polski, co najmniej 118 kilogramów amfetaminy. Podejrzani wprowadzili do obrotu, co najmniej 330 kilogramów narkotyków oraz 1000 sztuk tabletek ekstazy. W toku postępowania zabezpieczono 12 kilogramów amfetaminy oraz 8 kilogramów marihuany. Oskarżeni uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

Na mieniu podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych o łącznej wartości ponad miliona złotych.

