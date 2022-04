Cela plus: Rozbito gang narkotykowy powiązany z pseudokibicami

Miasto było podzielone na strefy wpływów, w których poszczególni członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzali do obrotu narkotyki oraz nowe substancje psychoaktywne, w tym przede wszystkim alfa PHiP. Na ich trop wpadli policjanci CBŚP i prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju, którzy przy wsparciu funkcjonariuszy KMP w Jastrzębiu-Zdroju i SPKP z Katowic rozbili gang. W tym tygodniu do sprawy zatrzymano 9 podejrzanych i zabezpieczono m.in. gazy obezwładniające, kastet, mefedron oraz marihuanę.

Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową w Jastrzębiu – Zdroju wspólnie z policjantami z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie gangu zajmowali się na dużą skalę przestępczością narkotykową, w tym wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych, w tym przede wszystkim alfa PHiP. Według funkcjonariuszy członkowie gangu mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z miejscowych klubów sportowych.

Śledztwo obejmuje działanie grupy w okresie od początku 2017 roku do marca 2022 roku. Do zdarzeń przestępczych dochodziło głównie w Jastrzębiu – Zdroju, ale także w innych miejscowościach południowej części województwa śląskiego. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że miasto podzielono na tzw. strefy wpływów, w obrębie których poszczególni członkowie gangu prowadzili nielegalną działalność.

Na podstawie zebranych informacji, w tym tygodniu policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, wsparci przez funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach oraz z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzili działania, podczas których zatrzymali 9 osób. Wówczas to przeszukano mieszkania podejrzanych, gdzie zabezpieczono gazy obezwładniające, kastet, mefedron i marihuanę oraz inne substancje poddawane obecnie analizie. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono znalezione u podejrzanych pieniądze w różnej walucie, w tym blisko 50 tys. zł, ok. 3 tys. euro i prawie 500 dolarów. W trakcie śledztwa ustalono mienie należące do podejrzanych warte ponad 800 tys. zł w postaci nieruchomości, samochodów oraz pieniędzy. Podejrzanym grozi przepadek korzyści majątkowych uzyskanej z przestępstw.

W Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu – Zdroju 9 zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna osoba jest podejrzana o kierowanie tą grupą. Dodatkowo zatrzymani usłyszeli zarzuty w związku z tym, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uczestniczyli w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Tożsame zarzuty grożą podejrzanym doprowadzonym dzisiaj do prokuratury z zakładu karnego, gdzie przebywali. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju aresztował na okres trzech miesięcy 8 zatrzymanych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań.

CBSP.Policja.pl