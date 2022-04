Cela plus: Rozbito gang produkujący narkotyki i lewe papierosy. 9 osób w rękach policji

Funkcjonariusze CBŚP, KAS i WMOSG zlikwidowali laboratorium 4-CMC (klefedron) oraz suszarnię i krajalnię tytoniu. Podczas działań zabezpieczono 197 litrów klefedronu, ponad 5 ton substancji chemicznych będących prekursorami służącymi do wytwarzania tego narkotyku, ponad 6 ton tytoniu, papierosy bez polskich znaków akcyzy, maszyny służące do suszenia oraz krojenia tytoniu, a także specjalistyczny sprzęt służący do produkcji narkotyku. Do sprawy zatrzymano 9 podejrzanych, którym w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS) i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (WMOSG) wpadli na trop grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków oraz przerabianiem tytoniu. W efekcie przygotowano działania, które przeprowadzono niemal jednocześnie w kilku miejscach województwa kujawsko-pomorskiego.

Na wynajętej posesji na terenie powiatu świeckiego funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych tj. klefedronu. W budynku gospodarczym znajdowała się kompletna linia służąca do produkcji substancji psychotropowej 4-CMC, 197 litrów klefedronu, a także ponad 5 ton substancji chemicznych będących prekursorami służącymi do wytwarzania tego narkotyku. Funkcjonariusze przejęli także specjalistyczny sprzęt niezbędny do produkcji narkotyku, m.in. agregaty mieszalnicze, lady chłodnicze czy specjalnie przygotowany kontener chłodniczy. Tam też funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn.

W innej miejscowości tego samego powiatu, również na wynajętej posesji w pomieszczeniu gospodarczym ukryta była krajalnia i suszarnia tytoniu. W tym miejscu funkcjonariusze przejęli blisko 2 tony tytoniu, specjalistyczny sprzęt służący do krojenia i suszenia tytoniu oraz zatrzymali 3 podejrzanych. W kolejnych miejscowościach funkcjonariusze przejęli ponad 4 tony tytoniu, papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz zatrzymali 4 osoby.

Wstępnie oszacowano uszczuplenie należności z tytułu podatku akcyzowego na kwotę 3 mln zł.

Łącznie podczas działań funkcjonariusze zatrzymali 9 podejrzanych, którym w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna osoba jest podejrzana o kierowanie gangiem. Dodatkowo zatrzymanym przedstawiono zarzuty odpowiednio produkcji znacznych ilości narkotyków lub wytwarzania, przechowywania czy obrotu znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez znaków akcyzy. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

CBSP.policja.pl