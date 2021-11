Cela plus! Zabezpieczono mienie o wartości 24 mln zł. Zorganizowana grupa przestępcza - pranie pieniędzy, nieruchomości

Policjanci do walki z Cyberprzestępczością dolnośląskiej komendy zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy pochodzących z oszustw. W przedmiotowej sprawie zatrzymano już wcześniej trzech mężczyzn, wobec których sąd zastosował tymczasowe areszty. Tymczasowo zajęto mienie: luksusowe apartamenty i nieruchomości zakupione przez podejrzanych o wartości szacunkowej około 24 mln złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Możliwe są dalsze zatrzymania.

Funkcjonariusze do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali w ubiegłym tygodniu na terenie Warszawy 40-letnią prawniczkę. Kobieta podejrzana jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy pochodzących z oszustw.

Cała sprawa prowadzona jest przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu w ramach toczącego się śledztwa.

Środki finansowe pochodzące z nielegalnej działalności zostały pozyskane wcześniej za pośrednictwem jednego z internetowych serwisów aukcyjnych. W przedmiotowej sprawie zatrzymano już w 2020 roku trzech podejrzanych mężczyzn w wieku 29, 32 i 43 lat - jeden z nich to radca prawny, wobec których orzeczono tymczasowe areszty na okres od 3 miesięcy do 1,5 roku. Ponadto zatrzymano także 3 inne osoby współdziałające z rozbitą grupą.

Na obecną chwilę działania Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP we Wrocławiu oraz Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu doprowadziły do zabezpieczeń majątkowych w postaci luksusowych apartamentów i nieruchomości zakupionych przez podejrzanych o wartości szacunkowej około 24 mln złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Możliwe są dalsze zatrzymania oraz zabezpieczenia majątkowe.

Na podstawie zgromadzonych materiałów i dowodów sąd zastosował wobec 40-letniej kobiety tymczasowy areszt na 3 miesiące.

