Cenzura Allegro wybiła książkę Ziemkiewicza na pierwsze miejsce w rankingu

Wygląda na to, że redaktor Rafał Ziemkiewicz lepszej reklamy nie mógł się spodziewać. Po ocenzurowaniu i zablokowaniu sprzedaży jego najnowszej książki przez Allegro stała się ona numerem jeden w rankingu sprzedaży literatury Nielsen BookScan.

- „Cham niezbuntowany” to traktat publicystyczny Rafała A. Ziemkiewicza. Książka ujawnia źródła i tłumaczy nasze narodowe działania, wybory, wewnętrzne konflikty. Tematy niezwykle istotne przedstawione są w sposób subiektywny, lecz poparte argumentacją, z którą trudno polemizować. Autor opisuje też problemy współczesności mające korzenie w historii, która ciągnie się za nami nieprzepracowana, hamując w nas poczucie wartości i wyjątkowości.

Książka została zgłoszona właścicielom Allegro jako antysemicka. Zgłoszenia dokonało stowarzyszenie „Nigdy więcej”. Stowarzyszenie twierdzi, że książka ta zawiera „poglądy o charakterze antysemickim, mające wywołać nienawiść do Żydów, a także podać w wątpliwość historyczne fakty dotyczące Zagłady Żydów podczas II wojny światowej".

Wszystko wskazuje więc na to, że red. Ziemkiewicz może śmiało wysłać w podziękowaniu i do Allegro i do stowarzyszenia bo butelce dobrego wina za zrobienie mu znakomitej reklamy. Może warto też dołączyć w ramach odrobiny złośliwości po egzemplarzu książki ;)

Do redakcji portalu Fronda.pl też prosimy o jeden egzemplarz z autografem za pomysł na kolejną reklamę :)

