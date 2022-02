„Chcą zagłodzić Polskę”. „To próba legalizacji bezprawia”. Mocne komentarze polityków po dzisiejszej decyzji TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił dziś skargę Polski i Węgier dotyczącą tzw. mechanizmu warunkowości, która uzależnia wypłatę unijnych środków od tzw. zasad praworządności w państwie członkowskim UE. Decyzja TSUE wywołała wiele mocnych komentarzy polskich polityków.

„Polska i Węgry zaufały zapewnieniom Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Teraz widzimy, że instytucje UE w rodzaju TSUE lub KE całkowicie lekceważą konkluzje RE z 2020 roku” – napisała w mediach społecznościowych była premier RP Beata Szydło. „Organy UE tworzą własne normy prawne i polityczne, nie przejmując się ustaleniami RE i Traktatami” – skonkludowała szefowa pierwszego rządu PiS po dojściu do władzy w 2015 roku.

„Od dzisiaj wszystkie chwyty dozwolone. Nie wprowadzimy na życzenie ideologów np. eutanazji - spodziewajmy się kary” – skomentowała na swym twitterowym profilu europosłanka Solidarnej Polski Beata Kempa. Eurodeputowana jest przekonana, że „kary za Turów i Izbę Dyscyplinarną, to był dopiero początek. To było z ich strony ostrzeżenie!”. „Dlatego trzeba jedności na straży wolności i suwerenności Polski!” – diagnozuje Kempa.

Od dzisiaj wszystkie chwyty dozwolone. Nie wprowadzimy na życzenie ideologów np. eutanazji - spodziewajmy się kary. Kary za Turów i Izbę Dyscyplinarną, to był dopiero początek. To było z ich strony ostrzeżenie! Dlatego trzeba jedności na straży wolności i suwerenności Polski! 🇵🇱

Natomiast poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski stwierdził: „To koniec UE jaką znamy! Musimy zerojedynkowo bronić polskiej suwerenności! Wyrok TSUE to próba legalizacji bezprawia! Mechanizm warunkowości to nic innego jak realizacja zapowiedzi: "Polskę i Węgry, trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię".

To koniec UE jaką znamy!

Musimy zerojedynkowo bronić 🇵🇱suwerenności!



Wyrok TSUE to próba legalizacji 🇪🇺bezprawia! 🇩🇪Mechanizm warunkowości to nic innego jak realizacja zapowiedzi: "Polskę i Węgry, trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię".