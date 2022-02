Chcesz zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym? Postaw na pozycjonowanie!

Dzisiejsze techniki marketingowe zawierają szereg przeróżnych zagadnień i czynności mających na celu zwiększenie zasięgu dla firm, oferujących swoje produkty i usługi. Dzięki nowoczesnym technologiom i znajomości podstawowych zasad działania internetu możemy w bardzo sprytny sposób zwiększyć swoje zasięgi i popularność naszej działalności. Pozycjonowanie jest narzędziem wręcz koniecznym, jeżeli chcemy osiągnąć zyski i rozpowszechnić swoją działalność. Pozwoli to nam na poszerzenie zakresu odbiorców i pozyskanie nowych klientów, co zapewni nam stały dochód i zwiększy częstotliwość wizyt na stronie, a co za tym idzie - również zakupów.

Czym jest pozycjonowanie SEO? Do czego służy?

Pozycjonowanie SEO (ang. search engine optimization) jest szeregiem działań marketingowych, które mają na celu osiągnięcie jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwarek. W praktyce wygląda to tak, że potencjalny klient wpisuje interesującą go frazę w wyszukiwarkę, a ona wyświetla mu propozycje (na przykład sklepów) najbardziej dopasowane do tej frazy. Pozycja naszego sklepu będzie wyświetlana w czołówce strony, jeżeli na stronie odnajdą się odpowiednio sformułowane słowa, nagłówki i treści zawierające słowo kluczowe, czyli to, co nasz potencjalny klient szuka. Zautomatyzowany system wyszukiwarki potrafi wychwycić dane pojęcia i na podstawie ich częstotliwości i ogólnego kontentu uszeregować w kolejności wyniki w wyszukiwaniu. Jest to bardzo przydatne narzędzie, dzięki któremu możemy wraz z odrobiną wiedzy o całym mechanizmie, zapewnić swojej działalności dodatkowy atut bycia zauważonym w pierwszej kolejności w wynikach wyszukiwania przez konsumentów.

Korzyści, jakie płyną z pozycjonowania strony w wyszukiwarce

Każdego dnia miliony internautów na całym świecie wpisuje w wyszukiwarkę przeróżne treści. Poszukiwanie informacji o interesującym nas temacie sprowadza się zazwyczaj właśnie do internetu. W ciągu całego 2016 roku w wyszukiwarce pojawiło się aż 2 biliony zapytań, gdzie w 1999 roku było to zaledwie 1 miliard. Tak więc obecność naszej reklamy w pierwszych wynikach wyszukiwania jest bardzo kluczowa, jeżeli chcemy mieć stały zysk i poszerzać liczbę klientów. Podstawowe korzyści, jakie daje nam prawidłowe pozycjonowanie sklepu to:

Widoczność sklepu na wielką skalę

Dzięki temu, że codziennie mnóstwo odbiorców korzysta z wyszukiwarki, nasza strona będzie dla nich widoczna bez względu na region, a to za sprawą dobrze dopasowanych słów kluczowych i kontentu (zawartości merytorycznej strony).

Stała obecność w dobrym miejscu i o każdej porze

W momencie wyszukiwania przez użytkownika danej treści, reklama sklepu ukazuje mu się zawsze w pierwszych wynikach wyszukiwania. Pozwala to na szybki wybór oferty i stałą widoczność, kiedy tylko padnie zapytanie o zakres usług, jakimi zajmuje się nasza firma, bez względu na to, gdzie użytkownik się znajduje.

Niskie koszty i budowa zaufanej marki

Inne narzędzia marketingu są z pozoru dużo droższe, niż pozycjonowanie i nie zawsze przynoszą pożądane efekty. Zainwestowanie w prawidłowe i fachowe pozycjonowanie, pozwala na osiągnięcie stałej grupy odbiorców, co przekłada się na zwiększenie zaufania do sklepu i pozytywnych opinii klientów oraz popularności.

Wyżej wymienione korzyści są jedynie garstką tego, co może nam dać profesjonalne pozycjonowanie sklepów internetowych. Dzięki przeprowadzanemu audytowi możemy sprawdzić, jakie błędy są popełnione, oraz czy odpowiednie frazy kluczowe znajdują się w prawidłowej formie i ilości. Działania SEO dzielą się na dwa obszary: on-site oraz off-site. Pozycjonowanie on-site, czyli działanie na stronie, polega na optymalizacji witryny, zawarciu w treści słów kluczowych i prawidłowej obecności nagłówków. Off-site SEO jest działaniem zewnętrznym, czyli poza stroną. Kontrola nad działaniem off-site jest zmniejszona, albowiem opiera się ona w dużej mierze na odnośnikach do naszego sklepu. Istnieją jednak praktyki typu link building, które pozwalają na zdobywanie linków do witryny i przekierowaniu tam użytkownika.

Znajdź się w czołówce wyników w najbardziej popularnej wyszukiwarce

Pomimo istnienia na rynku wielu wyszukiwarek internetowych, to właśnie Google jest najczęściej i najchętniej używana do przeróżnego pozyskiwania informacji. Potencjalny klient, chcąc coś kupić, wpisuje daną frazę i nie szuka zbyt długo, jeżeli od razu wpadnie mu w oko pożądana oferta. Aby był to nasz sklep, warto zdecydować się na zwiększenie zasięgu poprzez:

- świetną optymalizację strony;

- obowiązkowe nagłówki;

- dobrze sformułowane słowa kluczowe w treści;

- landing page (strony docelowe)

To wszystko zawiera właśnie pozycjonowanie sklepów internetowych. Reklama, jako podstawowe narzędzie marketingu może przybierać różne formy, od ulotek i bilbordów, aż po telewizję i internet. Ta ostatnia forma promocji naszej działalności jest niezwykle ważna we współczesnym świecie, gdzie niemalże każdy korzysta z internetu i urządzeń, które mają do niego dostęp, a wyszukiwanie na nich informacji jest bardzo wygodne i szybkie. W celu zaspokojenia wszystkich potrzeb działalności, w tym poszerzenia zasięgu i zwiększenia sprzedaży, warto zgłosić się do profesjonalistów, zamiast samemu zabierać się za pozycjonowanie. Doświadczenie, sumienność i zaangażowanie pracowników świadczą o wysokiej jakości pracy, jaką wykonują. Agencja SEO powstała z myślą o zwiększeniu ruchu na stronie, sprzedaży i nabyciu nowych klientów dla sklepów internetowych i nie tylko.

Konkurencja w dzisiejszych czasach stale się powiększa. Każda branża wymaga odpowiedniego planu do działania i przede wszystkim reklamy. Większa widoczność równa się częstszym wizytom na stronie, a co za tym idzie - zwiększa się popularność sklepu. Profesjonalna agencja SEO stawia przede wszystkim na jakość i skuteczność swoich działań. Warto z taką agencją na początku współpracy określić między innymi umowę, zakres działań, koszty usługi oraz osoby do kontaktu. Przy wyborze agencji SEO warto kierować się oczywiście tą najwyżej pozycjonowaną, z dobrymi opiniami i rekomendacjami. Dzięki temu zdobędziemy pewność co do skutecznej reklamy oraz uzyskania wysokiego miejsca w wynikach wyszukiwania.

Chcąc kompleksowo zadbać o swój sklep internetowy, jego rozwój i zwiększenie sprzedaży, należy bliżej przyjrzeć się temu, jak wygląda on z perspektywy potencjalnego klienta, który poszukuje produktów, które oferujemy. Obecność naszego sklepu na pierwszych miejscach w wynikach wyszukiwania sprawi, że oferta trafi do szerszego grona odbiorców, nabędziemy nowych klientów, oraz zyskamy popularność i zaufanie wśród kupujących.

Partnerem artykułu jest Agencja SEO Empressia.