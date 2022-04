Chciała ,,oddać Donbas Putinowi’’, teraz robi z siebie ofiarę

Po skandalicznych słowach na temat Donbasu wiceszefowa Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna nie przeprosiła ani nawet nie postanowiła przeczekać. Zamiast tego próbuje kreować się na ofiarę i „pożytecznymi idiotami” nazywa tych, których oburzyła jej chęć „oddania” Donbasu Rosji.

Izabela Leszczyna gościła w programie „Onet Opinie”, gdzie podzieliła się swoimi przemyśleniami dot. integralności Ukrainy.

- „Na początku wojny myślałam, że skoro w tym Donbasie mieszka tak wielu Rosjan, skoro ta republika jest jakaś taka zbuntowana, jak pan określił obszar Naddniestrza, to myślałam sobie ok, oddajmy to Putinowi, niech sobie to weźmie i niech ta cała Ukraina będzie bezpieczna. Dziś myślę, że nie, że ustępowanie jest drogą donikąd”

- powiedziała parlamentarzystka.

Pani poseł @Leszczyna chciała oddać Donbas Putinowi – i to jeszcze „na początku wojny”. Nie wiem nawet jak to skomentować. Ale warto docenić szczerość. Tak wyglądałaby polska polityka zagraniczna, gdyby prowadziła ją Platforma. pic.twitter.com/pgIyacXCVG — Paweł Jabłoński (@paweljabIonski) April 22, 2022

Jej słowa wywołały ogromną burzę, co teraz posłanka wykorzystuje, aby kreować się na ofiarę. Nie brakuje też obrońców parlamentarzystki chcącej oddać Putinowi część sąsiedniego państwa.

- napisała wiceszefowa PO na Twitterze.

Dziękuję tym, którzy starają się zrozumieć, co powiedziałam. ✌️🇵🇱✌️🇺🇦 https://t.co/feyJaxKdy7 — Iza Leszczyna✌️🇵🇱 (@Leszczyna) April 23, 2022

Słów otuchy nie szczędzi jej Bartłomiej Sienkiewicz.

- napisał polityk.

Ale wiemy po której stronie jesteśmy i nigdy nie jesteśmy w tym sami. — Bartłomiej Sienkiewicz (@BartSienkiewicz) April 23, 2022

Głos postanowił zabrać też Zbigniew Hołdys.

- napisał muzyk.

Pisowska #MonarchiaNienawiści niszczy wszystko, co ma klasę i wartość. Wspaniała Pani Iza @Leszczyna została tarczą na strzelnicy nikczemników z TVP. Jeśli ludzi goebbelsowskiej szczujni i ich mocodawców spotka gruba kreska, to znak, że Polska zasługuje na swój podły los. — Zbigniew Hołdys (@ZbigniewHoldys) April 24, 2022

kak/Twitter, wPolityce.pl