Media donoszą o kolejnym sukcesie obrońców Ukrainy. Zlikwidowano grupę czeczeńskich najemników, których celem było zabicie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Informując o zlikwidowaniu grupy „kadyrowców”, media powołują się na sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksija Daniłowa.

A group of Ramzan Kadyrov mercenaries, who planned to kill @ZelenskyyUa was annihilated - said Alexey Danilov, Secretary of the National Security and Defense Council of #Ukraine | EMPR #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/V33q0eY8Kj