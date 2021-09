Chiny. Wszystkie transakcje w kryptowalutach uzane za nielegalne

Jak informuje agencja AFP, Ludowy Bank Chin w najnowszym opublikowanym komunikacie poinformował, że że jakiekolwiek transakcje związane z kryptowalutami nadal są nielegalne i będą w Państwie Środa zwalczane.

Oświadczenie to spowodowało gwałtowny spadek cen wszystkich kryptowalut, a wartość Bitcoina przez chwilę spadła aż o 14 proc.. Wartość całego rynku kryptowalut obniżyła się o 150 mld dolarów.

„W ostatnim czasie doszło do wzrostu liczby transakcji spekulacyjnych, co godzi w porządek gospodarczy i finansowy, wspiera nielegalne i kryminalne działania, takie jak hazard, nielegalne zbiórki pieniędzy, oszustwa, piramidy finansowe czy pranie pieniędzy” – czytamy w oświadczeniu Ludowego Banku Chin z 15 września, które dopiero dziś zostało ujawnione.

„Wirtualne waluty, takie jak Bitcoin, Ether czy Teda, nie mają takiego samego statusu jak legalna waluta – są nielegalne i nie powinny być wykorzystywane jako waluta” – czytamy dalej.

