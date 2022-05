Co dolega Putinowi? Na paradzie musiał okryć nogi kocem

Każde nowe wystąpienie Władimira Putina rodzi kolejne spekulacje na temat jego stanu zdrowia. Również we wczorajszych nagraniach z Parady Zwycięstwa komentatorzy dopatrują się sygnałów mających świadczyć o jego problemach zdrowotnych. Putin kaszlał, a paradę obserwował z kocem na nogach.

O możliwych poważnych problemach Władimira Putina ze zdrowiem mówi się od wielu lat. Kolejne spekulacje wywołują nagrania z wczorajszej parady w Moskwie. Media zauważają, że w jej czasie Putin siedział skulony i jedyny w loży honorowej potrzebował dodatkowego okrycia – miał nogi przykryte kocem. Mimo ciepłej kurtki, prezydentowi było znacznie trudniej znieść chłód niż otaczającym go weteranom II wojny światowej.

- „Ciężki koc to interesujący szczegół. Regularnie krążyły plotki o złym stanie zdrowia Putina, co oczywiście nie zostało potwierdzone przez Kreml. Putin przez ostatnie dwa lata odizolował się z powodu pandemii COVID-19”

- zauważa brytyjski dyplomata Tony Brenton.

Wśród potencjalnych chorób, na które miałby cierpieć prezydent Rosji, wymienia się m.in. chorobę Parkinsona i raka tarczycy.

