Co mają wspólnego ekolodzy z rosyjskim lobby? Witold Waszczykowski interweniuje w Brukseli

Witold Waszczykowski wystosował do Komisji Europejskiej dwie interpelacje, dotyczące siatki wpływów Putina w Unii Europejskiej. W pierwszej pyta jaką rolę pełniły organizacje ekologiczne sponsorowane przez Rosję w kształtowaniu polityki klimatycznej UE. W drugiej docieka które kraje UE przyznały Rosjanom i Białorusinom najwięcej tak zwanych złotych paszportów.

„Tzw. organizacje ekologiczne skupiły swoją działalność na trzech głównych polach: walka z rozwojem energetyki jądrowej, walka z produkcją energii z paliw kopalnych wydobywanych na terenie UE, w tym w drodze frackingu, promocja tzw. zielonej energii (w tym słonecznej i wiatrowej) kosztem dwóch poprzednich” - czytamy w tekście interpelacji.

Waszczykowski dodał, że w obliczu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę jest jasne, że rosyjskie machinacje skutecznie uzależniły sporą część krajów UE od surowców z Rosji. Kraje takie jak Niemcy nie zgadzają się na nałożenie embarga na rosyjskie surowce, argumentując to brakiem alternatyw.

Odnosząc się do niedawnego wezwania Komisji Europejskiej do odebrania obywatelstwa przyznanego w ramach programu „złotych paszportów” Rosjanom i Białorusinom, na których nałożono sankcje w związku z wojną na Ukrainie, Waszczykowski napisał: „To znacznie spóźniona, ale dobra inicjatywa. Wspierający zbrodniarzy z Kremla oligarchowie i przestępcy przez lata wykorzystywali złote paszporty do realizowania celów Rosji i budowania własnego dobrobytu".

W związku z powyższym były minister spraw zagranicznych oczekuje od Komisji Europejskiej przedstawienia informacji które organizacje ekologiczne konsultowane były przy tworzeniu tzw. zielonego ładu i programu Fit for 55 oraz które z nich powiązane są z Rosją. Waszczykowski wzywa także KE do zrewidowania założeń zielonego ładu i Fit for 55, ponieważ tworzone one były pod dyktando Kremla.

„Okazuje się, że pseudo-ekolodzy zwalczający atom i fracking w UE to nie zaledwie pożyteczni idioci Putina, ale opłacani przez niego agenci wpływu. Rosja od lat kształtowała tzw. świadomość ekologiczną europejskich społeczeństw wykorzystując ich naiwność. Efekty tej żmudnej kampanii dezinformacyjnej obserwujemy dzisiaj. Nadszedł czas, by nareszcie zdemaskować przebranych za ekologów szkodników Putina” - skomentował swoją inicjatywę Witold Waszczykowski.

grupaekr.pl