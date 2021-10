Co z cmentarzami na Wszystkich Świętych? Jest ostateczna decyzja!

W ub. roku, tuz przed uroczystością Wszystkich Świętych rząd zdecydował, że od 31 października do 2 listopada w Polsce nie będzie można odwiedzać cmentarzy. Pełni obaw katolicy czekają na decyzję rządu w tym roku. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnia jednak, że będziemy mogli swobodnie odwiedzać groby naszych bliskich.

Minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany w programie Wirtualnej Polski, czy również w tym roku Polacy powinni obawiać się nagłego zamknięcia cmentarzy. Minister zapewnił, że mamy obecnie zdecydowanie lepszą sytuację niż w ub. roku. Rząd nie będzie więc podejmował żadnych decyzji bez ostrzeżeń.

- „To nie jest tak, że będziemy mieli do czynienia w tym roku z jakimś gwałtownym skokiem liczby zakażeń. Przypomnę, że w ubiegłym roku mieliśmy tak, że ta liczba zwiększyła się tydzień do tygodnia z 3 tysięcy do 9 tysięcy. W ubiegłym roku w analogicznym okresie mieliśmy takie skoki. W tym roku to nam nie grozi, więc w związku z tym nie ma potrzebny podejmować takich szybkich, zaskakujących decyzji, bo epidemia rozwija się o wiele wolniej, właśnie ze względu na tę naturalną barierę wynikającą ze szczepień”

- wyjaśnił.

Zapewnił, że rządzący nie przewidują zamknięcia cmentarzy.

kak/WP.pl