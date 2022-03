Coraz gorętsze nastroje na Kremlu. FSB zatrzymało wiceszefa Rosgwardii

Władimir Putin zaczyna szukać winnych swojej porażki na Ukrainie. Szef portalu śledczego Bellingcat Christo Grozew przekazał wczoraj w mediach społecznościowych, że funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa zatrzymali zastępcę dowódcy rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) gen. Romana Gawriłowa.

Oficjalnym powodem aresztowania miało być „doprowadzenie do wycieku informacji wojskowej, co skutkowało stratami osobowymi” lub „nierozważne gospodarowanie paliwem”.

Christo Grozew zauważa, że zatrzymanie rosyjskiego dowódcy dowodzi, iż prezydent Rosji jest świadomy porażek rosyjskiej armii na Ukrainie. Po trzech tygodniach wojny Rosjanie nie mogą pochwalić się żadnym znaczącym postępem. Mają za to problemy z zaopatrzeniem i odnoszą kolejne straty.

The reason for the detention is unclear: per one source he was detained by FSB's military counter-intelligence department over "leaks of military info that led to loss of life", while two others say it was "wasteful squandering of fuel", ahem. pic.twitter.com/UynQuWv8sr