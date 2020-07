Córka Jaruzelskiego jest milionerką !

Monika Jaruzelska ujawniła swój majątek. Według oświadczenia majątkowego jej majątek wart jest 7,5 miliona złotych.Córka generała jest radną Warszawy i jest jedyną reprezentantką komitetu SLD Lewica Razem w stolicy.

Z dokumentu o majątku wynika, że posiada ona mieszkanie w centrum Warszawy, które warte jest 2,5 mln złotych. Córka Wojciecha Jaruzelskiego odziedziczyła także willę na Mokotowie, która wyceniona jest na 4 mln złotych. Jaruzelska posiada domek letniskowy na Mazurach, wart on jest milion złotych. W porównaniu do zeszłego roku radna Lewicy straciła m.in. mieszkanie, które wyceniała na 400 tysięcy złotych.

W oświadczeniu majątkowym Monika Jaruzelska wykazała, że prowadzi działalność gospodarczą. Jej firma nosi nazwę "Szkoła Stylu Moniki Jaruzelskiej" i prowadzi usługi w zakresie m.in. warsztatów i szkoleń. W ubiegłym roku firma Moniki Jaruzelskiej nie przyniosła dochodu.

Jako źródło dochodu córka generała Jaruzelskiego w oświadczeniu majątkowym podała dietę radnej (22616,09 złotych) czy też najem. Radna Warszawy wykazała również dochód z tytułu praw autorskich. Wyniósł on w 2019 roku 6 tysięcy złotych. Córka Wojciecha Jaruzelskiego posiada również samochód marki Land Rover. Monika Jaruzelska wskazała także pamiątki rodzinne oraz pierścionek zaręczynowy. Ma też do spłacenia kredyt we frankach szwajcarskich.

Rr, wawainfo.pl