,,Coś w rodzaju V kolumny’’. Jacek Kurski o próbie obalenia polskiego rządu

Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski wystąpił w Nowy Rok w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info, gdzie mówił o realizacji i odbiorze tegorocznego „Sylwestra Marzeń z Dwójką”. Odniósł się jednak również do bieżących problemów politycznych, mówiąc o próbie obalenia polskiego rządu, co jego zdaniem jest zewnętrzną ingerencję, w którą zaangażowało się „coś w rodzaju V kolumny”.

- „Polska jest w trudnym momencie, mamy rodzaj interwencji zewnętrznej. Jest plan obalenia rządu dobrej zmiany, on jest realizowany, rozpisany zarówno na manipulowanie. (...) Przykre, że w tym ataku, w tej interwencji zewnętrznej zmierzającej do obalenia władzy obozu rządzącego uczestniczy coś w rodzaju V kolumny w postaci mediów, które jawnie działają na wspieranie tego procesu destrukcji polskiego państwa i znajdują każdą okazję do atakowania Telewizji Polskiej”

- mówił na antenie TVP Info Jacek Kurski.

Wśród działań wpisujących się w ten plan prezes TVP wymienił wstrzymanie środków dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy i manipulowanie cenami gazu przez Rosję. Wskazał też na unijną politykę klimatyczną, która prowadzi do drastycznego wzrostu cen gazu oraz na operację realizowaną przez reżim Aleksandra Łukaszenki na polsko-białoruskiej granicy.

Prezes TVP mówił również o zapowiedziach polityków Platformy Obywatelskiej, którzy chcą zlikwidować TVP Info.

- „Oni doskonale wiedzą, że jeśli się wyłączy telewizję (Telewizję Polską – red.) albo przetrąci jej kręgosłup, jej siłę, to pójdzie im łatwo proces obalania polskiego rządu. Każdy pretekst jest dobry”

- ocenił.

kak/TVP, Wirtualnemedia.pl, DoRzeczy.pl