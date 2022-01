CUDOWNE właściwości zwykłej cebuli

Czerwone i żółte cebule to jedne z najlepszych naturalnych źródeł kwercetyny, flawonoidów szczególnie skutecznie zwalczających wolne rodniki. Oprócz właściwości przeciwutleniających, kwercetyna pomaga w walce z rakiem, działa przeciwgrzybicznie, przeciwbakteryjnie i ma właściwości przeciwzapalne. Wykazała obiecujące możliwości zapobiegania polipom jelita, blokowania wirusów nieżytu nosa, łuszczycy i hamowania rozwoju wirusów, w tym wirusa Herpes simplex, który powoduje opryszczkę.

U osób, które regularnie spożywają cebulę (a także czosnek), ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory jest niższe niż u osób, które nie przepadają za tymi warzywami - przekonują naukowcy z Włoszech i Szwajcarii. Na przykład, spożywanie min. siedmiu porcji cebuli w tygodniu zmniejszało prawdopodobieństwo wystąpienia raka jelita grubego o ponad 50 proc. (w porównaniu do osób, które nie spożywają czosnku i cebuli). Ponadto zarówno czosnek, jak i cebula obniżały także ryzyko rozwoju raka jamy ustnej, gardła, nerek i jajników.

Potwierdzają to naukowcy z Uniwersytetu Hawajskiego oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego we współpracy z badaczami z Niemiec, którzy przekonują, że kwercetyna, związek, którego bogatym źródłem jest cebula, może zapobiegać rozwojowi raka trzustki.

Sok z cebuli

Sok z cebuli stosowany jest we wszelkiego rodzaju infekcjach i anginach, ponieważ posiada właściwości wzmacniające, przeciwzakaźne i grzybobójcze. Cebula wzmacnia kości oraz paznokcie. Działa dodatnio na funkcjonowanie serca i tarczycy. Ponadto warzywo to uspokaja nerwy. Według alergologów, cebula zalicza się do warzyw nieuczulających. Wyciąg z cebuli może posłużyć także jako odżywka do pielęgnacji włosów. Zawarta w nich siarka pochodząca z olejku lotnego cebuli, ogranicza przetłuszczanie się włosów.

Syrop z cebuli na przeziębienie i kaszel

Domowy syrop z cebuli to sprawdzony sposób na przeziębienie. Jest nie tylko skuteczny, lecz także bezpieczny, w związku z tym bez obaw można go podawać najmłodszym.

Obierz dwie lub trzy średniej wielkości cebule, drobno je posiekaj, przełóż do miseczki i zalej dwoma łyżkami miodu. Następnie pozostaw pod przykryciem w ciepłym miejscu (w kuchni lub przy kaloryferze) do momentu, aż cebula puści sok (zwykle potrzeba kilku godzin). Potem zlej syrop do buteleczki i podawaj choremu po łyżeczce kilka razy dziennie.

mod