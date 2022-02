Cyberataki wymierzone w Ukrainę. ,,Nie działają niemal wszystkie strony rządowe''

Wczoraj późnym wieczorem doszło do kolejnej fali cyberataków wymierzonych w Ukrainę. Padły niemal wszystkie strony rządowe – poinformował twitterowy profil Ukraine War Report.

W końcu do działania wróciła strona prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Do tej pory hakerzy zaatakowali też strony ukraińskiego MON i aplikacje dwóch banków.

W informacji opublikowanej przez Ukraine War Report podano, że nie działały strony SBU, MSW, MSZ, Prokuratury Generalnej, czy też Policji Państwowej. Wcześniejsze informacje na temat ataków potwierdzało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

🇺🇦⚡️The websites of the SBU, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Prosecutor General's Office, National Police, Ministry of Infrastructure, etc. do not open. Also, the website of President Zelensky was down for some time.