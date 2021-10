Cytował Nitrasa i piłował krzyż. Podejrzany w rękach policji

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o ścięcie przydrożnego krzyża w Zielonej Górze. Rzecznik lubuskiej policji podinsp. Marcin Maludy przekazał, że trwają czynności procesowe z udziałem 31-latka. Grozi mu nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Do sieci trafiło nagranie, na którym mężczyzna piłuje krzyż przy ul. Spawaczy. Wcześniej prowadzący antyklerykalny profil na Facebooku mężczyzna cytował posła Sławomira Nitrasa, który na Campusie Polska Przyszłości wzywał do „opiłowywania katolików”.

Wezwania do "piłowania katolików" w praktyce. Nie dość, że sprawcy dopuścili się profanacji krzyża w Zielonej Górze, to jeszcze to wszystko nagrali i wrzucili na Facebooka. pic.twitter.com/9VcaC32LwJ