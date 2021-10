Czarzasty: Diabeł to dużo energii

W ciekawą dyskusję wdali się w programie „Jedziemy” na antenie TVP Info red. Michał Rachoń i Włodzimierz Czarzasty. Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy zapytany o istnienie diabła zdefiniował go jako „energię” i zachęcał do bycia otwartym na niego.

Włodzimierz Czarzasty został zapytany o istnienie diabła w kontekście niedawnej wypowiedzi Roberta Biedronia, który podczas wiecu politycznego nazwał siebie oraz właśnie stojącego obok niego na scenie Czarzastego - dwoma diabłami.

Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy dopytywany o istnienie diabła stwierdził, że jest to „dużo energii” i zachęcał prowadzącego program redaktora do bycia otwartym na niego. „Myślałem, że diabeł to ucieleśnienie zła, ale może się coś pozmieniało” – odpowiedział byłemu członkowi PZPR, Michał Rachoń.

ren/TVP Info