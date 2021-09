Częstochowski sąd nie dopatrzył się obrazy uczuć religijnych w tęczowej profanacji obrazu Matki Bożej

Sąd Rejonowy w Częstochowie umorzył w piątek sprawę młodego mieszkańca Warszawy, który w czerwcu 2019 r. podczas tzw. Marszu Równości w Częstochowie niósł wizerunek Matki Bożej z tęczową aureolą.

Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz: „Zapadło postanowienie o umorzeniu postępowania wobec Michała G. co do zarzucanego mu czynu”. Postanowienie jednak nie jest prawomocne i przysługuje na nie zażalenie do Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Tzw. II Marsz Równości w Częstochowie odbył się 16 czerwca 2019 roku. Jego uczestnicy nieśli tęczową flagę z wizerunkiem Matki Bożejbiałego orła, a także reprodukcję obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Problem w tym, że aureola otaczająca głowy Maryi i Dzieciątka Jezus miała barwy charakterystycznej tęczy, będącej powszechnie znanym symbolem środowisk LGBT.

Znajdujące się na trasie Marszu środowisk homoseksualnych, osoby, które poczuły się dotknięte profanacją wizerunku Matki Bożej, złożyły zawiadomienie do prokuratury. Ta w grudniu 2020 roku skierowała akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Michałowi G. z Warszawy, który niósł obraz podczas częstochowskiego marszu.

Prokuratura posiłkowała się opinią biegłego, który stwierdził, że „w odczuciu wiernych domalowanie tęczy zamiast aureoli (symbolu świętości) nie jest ingerencją w zamysł artystyczny, lecz ingerencją w samą boską postać, jest znieważeniem boskiej postaci”. Biegły zauważył też, że szczególnie „obraźliwy i znieważający był akt eksponowania reprodukcji w dniu pielgrzymki dzieci, w miejscu szczególnym - w Alejach NMP, które wiodą do sanktuarium na Jasnej Górze”. Wszystko to – jego zdaniem – mogło zostać w sposób jednoznaczny odebrane przez katolików jako „ideologiczny atak na symbole religijne, mający charakter prowokacji”.

ren/PAP