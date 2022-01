Czy Austria pozwie Komisję Europejską ws. energetyki jądrowej?

Projekt rozporządzenia w sprawie taksonomii UE, który wyciekł w piątek 31 grudnia zakłada uwzględnienie w polityce energetycznej wspólnoty energii jądrowej jako nieszkodliwej dla środowiska. Oznaczałoby to znaczne ułatwienia dla finansowania nowych inwestycji w tym obszarze, co byłoby korzystne na przykład dla Francji czy też Polski.

O ile więc dla niektórych krajów rozwiązanie jest jak najbardziej korzystne, to już mocno sprzeciwiają się mu Niemcy i w Austria.

Według austriackiej minister ochrony klimatu taksonomia nie powinna dotyczyć ani atomu, ani gazu, ponieważ – w jej opinii – są to źródła „szkodliwe dla środowiska i rujnują przyszłość naszych dzieci”.

"Poddamy obecny projekt dokładnej analizie. Już zamówiliśmy opinię prawną dotyczącą uwzględnienia energii jądrowej w taksonomii" – napisała Gewessler na Twitterze w dniu 1 stycznia 2022.

Jak dodała, Austria pozwie Komisję Europejską, jeśli ta "chce realizować swoje plany w ten sposób".

Co więcej, austriacka minister utrzymuje, że energia jądrowa jest "niebezpieczna i nie stanowi dobrego rozwiązania w walce z kryzysem klimatycznym".

Die @EU_commission hat gestern in einer Nacht- und Nebelaktion mit ihrem Vorschlag für die #Taxonomie versucht, #Atomkraft & #Gas grün zu waschen. Alleine der Zeitpunkt der Veröffentlichung zeigt schon, dass sie offensichtlich selbst nicht von ihrer Entscheidung überzeugt ist.1/3

Wir werden den vorliegenden Entwurf genau prüfen und haben bereits ein Rechtsgutachten zu Atomkraft in der #Taxonomie in Auftrag gegeben. Sollten diese Pläne so umgesetzt werden, werden wir klagen. Denn #Atomkraft ist gefährlich und keine Lösung im Kampf gegen die #Klimakrise.3/3