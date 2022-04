Bodakowski: Czy Putin to Putin, czy rosyjska matrioszka?

Matrioszki to rosyjska zabawka składająca się z wydrążonych w środku laleczek, które wkłada się jedna w drugą. Tradycyjnie nie jest to rosyjski pomysł, tylko zapożyczenie z japońskich lalek przedstawiających mędrca Fukurume. Matrioszki zostały zaprezentowane w 1900 roku na wystawie światowej w Paryżu, gdzie zdobyły popularność.

Symbolicznie matrioszka przedstawia typowo rosyjską metodę manipulacji i dezinformacji, w której to, co pozornie wydaje się czymś lub kimś, w rzeczywistości jest czymś innym lub kimś innym. Wiele doniesień wskazuje, że zbrodniarz Putin nie jest tym, za kogo oficjalnie się podaje tylko sztucznie wykreowaną postacią.

Takie podejrzenia można nabyć z lektury (wydanej przez wydawnictwo Fronda, inną firmę niż portal o tej samej nazwie) 544 stronicowej książki „Sobowtóry. Dublerzy wielkich ludzi. Od Nerona do Putina” autorstwa Teresy Kowalik i Przemysława Słowińskiego. Praca ta przybliża historię postaci mających mieć rzekomo sobowtórów: Nerona, Władysława Warneńczyka, Dymitra Samozwańca, amerykańskich gangsterów, Rudolfa Hessa, Stalina, Churchilla, marszałka Montgomerego, Hitlera, Bormana, Lee Harveya Oswalda, Pawła VI, Husajna, siostry Łucji, oraz Putina.

Warto sobie uświadomić, że Putin niemający żadnego poparcia społecznego został zrobiony prezydentem Rosji. Jego kariera nie była efektem ani jego zdolności, ani zbiegu okoliczności. Z nic nieznaczącego funkcjonariusza KGB w komunistycznej NRD, potem jednego z wielu skorumpowanych urzędników samorządowych, jak królik z kapelusza został postawiony na czele Rosji. Co wskazywać może, że jest słupem i marionetką, która oczywiście na szczytach władzy mogła się uniezależnić od swoich mocodawców.

Z kart „Sobowtórów” można się dowiedzieć, że w 2000 roku, zanim Putin został prezydentem Rosji sławni dziennikarze i ich bogaci szefowie, którzy przygotowywali materiał o prawdziwej przeszłości Putina, zostali zlikwidowani w katastrofie lotniczej.

Według odkrytej przez zamordowanych dziennikarzy wersji Putin był nieślubnym dzieckiem zamężnego Rosjanina. Jego samotna matka, kiedy Putin miał kilka lat, została zbałamucona przez Gruzina, który miał być bogaty, ale okazał się psychopatycznym biednym wieśniakiem. W dzieciństwie na gruzińskiej wsi Putin miał być terroryzowany przez swego ojczyma i ostatecznie oddany przez swoją matkę na wychowanie krewnym w Leningradzie. Kolejnym opiekunem Putina został jego krewny, tyran, ideowy komunista i osobisty kucharz Lenina i Stalina.

W 1979 Putin ukończył prawo na leningradzkim uniwersytecie i rozpoczął pracę w KGB. W 1985 roku został wysłany do NRD, gdzie werbował tajnych współpracowników i infiltrował uniwersytety, na których uczyły się dzieci prominentów z ZSRR i NRD. W 1990 wrócił do ZSRR. W 1991 wystąpił z KGB. Od 1992 do 1996 był zastępcą mera Petersburga do spraw inwestycji zagranicznych – dzięki czemu wzbogacił się na korupcji. W 1996 rozpoczął pracę w administracji prezydenta Jelcyna, najpierw jako zastępca szefa administracji nieruchomości, od 1997 jako zastępca szefa administracji i szef Głównego Zarządu Kontroli, od 1998 zastępca pierwszego szefa administracji. W 1999 został szefem FSB i sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, potem premierem i pełniącym obowiązki prezydenta. W tym też czasie polecił eksterminacje Czeczenów walczących o niepodległość.

W 2000 roku Putin został prezydentem, zdobywając oficjalnie 52,9% głosów (a realnie 44,5% - wybory sfałszowano). Putina prezydentem zrobiła oligarchia, by zabezpieczyć swoje mienie i Jelcyn, któremu groziło więzienie za przekręty – Putin za nominacje zagwarantował Jelcynowi bezkarność. Z czasem Putin uniezależnił się od oligarchów i zaczął ich likwidować. W kolejnych wyborach w 2004 roku oficjalnie Putin miał zdobyć 71,2% głosów. W 2008 zamienił się z Miedwiediewem stołkami – Putin został premierem. Na swoje stołki wrócili w 2012 roku.

W 1980 Putin poznał swoją żonę. W 1983 wzięli ślub. W 1985 roku urodziła się pierwsze córka Putina, a w 1987 druga – w tym czasie żona Putina ukończyła studia na wydziale filologicznym. Putin swoją żonę traktował jak podwładnego. W 2013 Putin rozwiódł się ze swoją żoną, która wyszła za mąż za 20 lat młodszego faceta. Plotki głoszą, że w 2009 roku kochanka Putina urodziła jego dziecko. Miała być to jedna z wielu kochanek Putina.

Putin non stop złośliwie się spóźnia, kreuje się na macho, bez oporów przywłaszcza sobie ceną własność ludzi, z którymi się spotyka. Ludzie, którzy podpadają Putinowi, giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Dzięki sprawowaniu władzy Putin nielegalnie zgromadził majątek wart 140 miliardów dolarów.

Istnieją Plotki, że Rosją rządzi nie Putin, ale jego sobowtór. Analizy biometryczne zdjęć twarzy Putina wskazują, że obecny Putin, nie ma cech biometrycznych Putna sprzed lat. Różnice są tak poważne, że nie mogą być spowodowane np. operacjami plastycznymi. Możliwe jest też to, że Putin korzysta z sobowtóra.





Jan Bodakowski