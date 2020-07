Czy Rafał Trzaskowski przestanie być Prezydentem Warszawy?

,,Dziennik Gazeta Prawna” pisze o tym, że Prawo i Sprawiedliwość precyzuje projekt ustawy o podziale województwa mazowieckiego. Mają być rozważane dwie wersje dotyczące wyodrębnienia stolicy z woj. Mazowieckiego. Gdzie w tym wszystkim Rafał Trzaskowski?

Prace nad projektem ustawy dotyczącej wyodrębnienia stolicy z woj. Mazowieckiego są na etapie ukończenia. Potwierdził to szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

,,Dziennik Gazeta Prawna” pisze o tym , że są dwie opcje o dwóch rozważane przez Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsza wersja zakłada wyodrębnienie z Mazowsza stołecznego obszaru metropolitalnego (stolica i dziewięć sąsiadujących powiatów). W PiS twa dyskusja, czy w takim przypadku potrzebne byłoby powołanie nowego wojewody i czy prezydent miasta nie powinien być wybrany na nowo przez mieszkańców Warszawy i sąsiednich powiatów.

Druga wersja planu zakłada utworzenie kolejnego województwa. W takim przypadku na jesień odbyłyby się wybory do sejmików. Co to oznacza? Powołany byłby nowy wojewoda i wszystkie instytucje. Możliwy byłby nawet pomysł ponownych wyborów władz Warszawy.

Jak w całej sytuacji odnajdzie się Rafał Trzaskowski?

Rr, dorzeczy.pl