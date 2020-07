Czy Trzaskowski sponsorował ruchy faszystowskie i totalitarne? Jest zawiadomienie do prokuratury

W dniu dzisiejszym odbył się briefing prasowy przed warszawskim ratuszem, podczas którego przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości poinformowali o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

W maju tego roku portal zyciestolicy.com.pl informował, że w 2019 r. warszawski ratusz przeznaczył 3,6 mln złotych na instytucję kultury szkolącą anarchistów z „taktyki miejskiej/ulicznej gimnastyki”. Oferowano tam m.in. zajęcia pod znaczącymi tytułami: „Własność prywatna to kradzież. Własność wspólna to bogactwo”, „Taktyki miejskie/uliczna gimnastyka, czyli techniki działania grupowego”, „My jesteśmy kryzysem (Kapitału)”. Wydarzenia odbywały się w ramach Społecznej Szkoły Antykapitalizmu organizowanej przez Biennale Warszawa, która jest formalnie zarejestrowana jako instytucja kultury.

Robert Bąkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, powiedział:

- W tamtym roku Rafał Trzaskowski przekazał 3,6 mln złotych na organizację Biennale Warszawa. Organizacja ta spożytkowała pieniądze na szkolenie m.in. anarchistów, tzw. antify, to były zamknięte szkolenia z gimnastyki ulicznej i taktyki ulicznej. Prowadziła również zajęcia z antykapitalizmu, mówiąc o tym, że własność prywatna jest złem, a własność wspólna jest dobrem. Są to ewidentne elementy potwierdzające komunistyczny rodowód tej organizacji. Należy również stwierdzić, że w kontekście ostatnich wydarzeń, w których bojówki anarchistyczne tzw. antify doprowadzają na zachodzie Europy i w USA do grabieży, rozbojów, pobić, obalania pomników - widać, że jest to ruch rewolucyjny, który ma zamiar siłą zmienić panujący ustrój nie tylko na Zachodzie, ale również w Polsce

Zawiadomienie złożone przez towarzyszenie Marsz Niepodległości dotyczy przestępstw z art. 256 par. 1 oraz art. 127 par. 1 i 2 Kodeksu karnego.

- Art. 127. § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

- Art. 256. § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

