Czy w Niemczech znów urządzają polowania na Żydów?

Jak informuje niemiecki dziennik „Die Welt” całkowita ilość przestępstw o charakterze antysemickim w roku 2020 możne być najwyższa w historii i od wielu lat systematycznie rośnie. - Antysemityzm jako taki często nie jest nawet zauważalny - mówił z kolei pełnomocnik ds. antysemityzmu niemieckiego rządu Felix Klein pod koniec grudnia tego roku. A co na ten temat mówią dane?

Klein zaapelował także do niemieckich władz o jeszcze większe zaangażowanie w zakresie badania przestępstw o charakterze antysemickim w Niemczech. Zdecydowana większość dochodzeń jest tam bowiem szybko umarzana.

"W 2021 w Niemczech odnotowano 1850 przestępstw o charakterze antysemickim" – podaje Federalny Urząd Kryminalny (BKA), cytowany przez "Die Welt". Dziennik jednak podkreśla, że dane te są zdecydowanie niepełne i całkowita liczba tych przestępstw może być nawet większa niż w 2020 r. - wtedy stwierdzono ich 2351. Bałaby to największa ilość przestępstw o charakterze antysemickim w Niemczech w historii.

"W tym roku odnotowano już więcej przestępstw antysemickich niż miało to miejsce w każdym roku od 2001 do 2018. W 2019 roku stwierdzono 2032 przestępstwa. W roku ubiegłym, w czasie pandemii, kryzysu i blokad, było to rekordowe 2351 przestępstw" – pisał "Die Welt" w listopadzie br., podając dane za BKA, które zostały udostępnione w Bundestagu na wniosek frakcji parlamentarnej Lewicy. Ta liczba ataków antysemickich – jak policzyli publicyści „Die Welt” – przekładała się na około sześć przestępstw o antysemickim podłożu każdego dnia. Podkreślają oni także, że prezentowane dane ujawniają jedynie część tego zjawiska.

Z kolei Benjamin Steinitz, dyrektor działającego w całych Niemczech Centrum Badań i Informacji o Antysemityzmie (RIAS) odnosząc się do tych statystyk powiedział:

Rzeczywista liczba incydentów antysemickich jest znacznie wyższa niż wskazują oficjalne statystyki (...) Jeśli obecny trend się utrzyma, całkowita liczba przestępstw antysemickich w tym roku może ponownie przekroczyć szczyt z roku poprzedniego.

Jak podał RIAS, w Berlinie w pierwszym półroczu 2021 r. doszło do 522 incydentów antysemickich, co stano wzrost o 17 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Jak podają dziennikarze „Die Welt”, wysoki poziom aprobaty zyskują w Niemczech również dwuznaczne i jawne wypowiedzi o charakterze antysemickim.





mp/pap/dziennik.pl