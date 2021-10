Czy we Wszystkich Świętych odwiedzimy cmentarze? Niedzielski odpowiada

„Tym razem niespodzianek żadnych nie będzie” – powiedział minister Adam Niedzielski, pytany o to, czy rząd zamknie cmentarze, jak miało to miejsce podczas ubiegłorocznej uroczystości Wszystkich Świętych”.

Szef resortu zdrowia zauważył, że w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to wprowadzono drastyczne ograniczenia, nasza obecna sytuacja epidemiczna jest już zupełnie inna. „Mamy o wiele więcej zabezpieczeń, które nie powodują, że z dnia na dzień sytuacja może się pogorszyć. W tym roku nam taki scenariusz nie grozi” – uważa Niedzielski.

„Jesteśmy w innym miejscu, niż byliśmy rok temu, kiedy jedynym naszym zabezpieczeniem była maseczka i zachowanie dystansu. Teraz mamy szczepienia i dużą część populacji, która przechorowała koronawirusa i ma odporność. Próg tolerancji na liczbę zakażeń i liczbę hospitalizacji jest stosunkowo większy. Jesteśmy w tej chwili dobrze przygotowani do tego, aby zwiększać liczbę infrastruktury, czy łóżek przeznaczonych na walkę z covidem” – stwierdził minister Niedzielski. I podsumował: „Dopóki nie widzimy zagrożenia do działania to musimy powoli przyzwyczajać się do tego, że będziemy żyli z covidem”.

ren/PAP