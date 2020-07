D. Tarczyński: Chciałbym oddać pokłon ministrowi Macierowiczowi

Wczoraj odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Głos zabrał m.in. europoseł Dominik Tarczyński. Na początku swojego wystąpienie polityk dziękował za ogrom pracy włożonej w dążenie do prawdy o katastrofie byłemu szefowi MON Antoniemu Macierewiczowi. Ostre słowa skierował też w stronę posłanki KO Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

- „Na początku chciałbym oddać pokłon panu ministrowi Macierewiczowi. Panie ministrze bardzo dziękuję i historia Polski nigdy nie zapomni pana pracy i poświęcenia” – mówił europoseł.

- „Mówię to jako świadek pracy nad poszukiwaniem prawdy, bo sam zaraz po katastrofie pomagałem w tłumaczeniach angielskojęzycznych w 2010, 2011 roku pracowaliśmy całymi nocami, czasami dostawałem teksty o 1-2 w nocy i nie było momentu wytchnienia, abyśmy nie poszukiwali tej prawdy. A więc oddaję panu pokłon panie ministrze i dziękuję za poświęcenie bo wiem ile to kosztowało wszystkich, a szczególnie pana” – dodawał.

Następnie Dominik Tarczyński zwrócił się do posłanki Joanny Kluzik-Rostkowskiej, która zapewniała, że nie podejmowano żadnych działań przeciwko Polsce:

- „Więc chciałbym żeby pani teraz na mnie spojrzała jeżeli pani jest uprzejma. I patrzyła na moje usta. Powiem pani o faktach, a nie opiniach politycznych, więc powiem pani o tym jak wyglądała wasza polskość w Radzie Europy kiedy ja byłem przewodniczącym delegacji do Rady Europy, kiedy walczyliśmy i politycznie biliśmy się o to, aby warunkiem powrotu Rosji do Rady Europy był zwrot wraku. Wasi reprezentanci nawet nie przyszli na debatę! Nie mówiąc o tym, aby wzięli udział w głosowaniu. Nie było was w Radzie Europy kiedy można było to wywalczyć” – powiedział, podkreślając, że jest to pierwszy dowód na to, jak opozycja traktuje polskie sprawy.

- „Komu zależy na tym by nie dokonano przekopu Mierzei Wiślanej i jakich argumentów używacie? (...) W jaki sposób posługujecie się mandatami w Parlamencie Europejskim i jak występujecie przeciwko Mierzei, tak w PE jak i samorządzie? Przecież w lokalnym samorządzie także występowaliście przeciwko przekopowi Mierzei, co jest w interesie Rosji. O Nord Stream 2, o głosowaniu ws. via Carpatia nie wspomnę” – dodał.

Wczorajsze posiedzenie Podkomisji ds. wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej.



To jak zachowywali się przedstawiciele PO to skandal!



Fragment mojego komentarza. pic.twitter.com/LxBaKZvBnj — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) July 31, 2020

