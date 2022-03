Dantejskie sceny przy transportach humanitarnych na Ukrainie. Czy Łukaszenka podczas napaści zabrał też „swoich” migrantów?

Coraz więcej mediów informuje, a do sieci trafia coraz więcej nagrań o dantejskich scenach, jakie się rozgrywają podczas odbierania uchodźców z Ukrainy. Kobiety i dzieci są tam traktowane poniżej jakiejkolwiek godności przez… zdecydowanie nie europejskich uciekinierów przez wojną. A w niektórych transportach – jak mówi jeden z ratowników medycznych pełniących tam służbę – kobiet i dzieci jest ok. 20 procent – reszta to owi przybysze o rysach twarzy zdecydowanie odbiegających od europejskich.

Jak wyjaśnia młody Ukrainiec, tamtejsi mężczyźni musieli zostać, żeby bronić Ukrainy, a pierwszeństwo mają kobiety z dziećmi. Miejsce ukraińskich mężczyzn – jak dowiadujemy się z innego nagrania – zaczęli zajmować najprawdopodobniej ci sprowadzeni przez Łukaszenkę na Białoruś.

Jak dalej dodaje młoda kobieta, polska straż graniczna ma obecnie pilnować słupków granicznych, ponieważ nielegalni migranci zmienili kierunek i mają korzystać z przerzutów humanitarnych z Ukrainy, zachorują się przy tym jak zawsze, czyli jak… bydło – bez szacunku do kobiet, dzieci i osób starszych.

Zdają się to też potwierdzać nagrania, które trafiają do sieci.

Z kolei Wojciech Sumliński informuje po pobiciu przez takiego przybysza w pociągu relacji Przemyśl – Warszawa pani profesor z warszawskiej uczelni.

Ratownik medyczny, któy pełnił służbę w małej miejscowości Korczowa w woj. podkarpackim mówi z kolei:

– Wczoraj przyjechał pan, który jak zobaczył, co tu się dzieje, to powiedział, że on cofa swoich 5 autokarów.

– Niestety tutaj byłem świadkiem wyrywania sobie łóżek z rąk. Kobieta z dzieckiem chciała wziąć łóżko, interweniowała również policja w tej sprawie. Niestety podchodzą, wyrywają łóżka, zabierają koce, wszystko – opowiada ratownik.

– Jest policja, my oczywiście zgłaszamy, policja działa jak może, ale myślę, że tutaj ktoś z rządzących naprawdę powinien się tym zainteresować. Bo ja rozumiem, Ukraina jest objęta stanem wojennym, aczkolwiek wszyscy tutaj byliśmy przygotowani na matki z dziećmi, a niestety większość osób, które tutaj są, to są osoby naprawdę spoza Ukrainy. (…) Mniej więcej może 20 proc. to są tak naprawdę matki z dziećmi – mówi dalej ratownik.

– Miały być ukraińskie kobiety z dziećmi, a nie dość, że są młodzi mężczyźni nie z Ukrainy, ale czarnoskórzy, którzy zalewają nasz kraj i jeszcze reagują agresywnie w stosunku do tych, którym usiłowaliśmy pomagać – powiedziała jedna z kobiet, które nagrywały ratownika.

– Agresywnych zachowań ze strony obcokrajowców spoza Ukrainy jesteśmy świadkami nagminnie – dodał ratownik.

Kiedy 26 lutego informowałem, że na granicy może pojawić się problem nielegalnych emigrantów, najpierw twierdzono, że to ruski fejk, później ukuto termin "studenci". Minęły trzy dni, a "studenci" stali się głównym problemem na #granica. #wojna pic.twitter.com/mlPyioxwVx — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) March 1, 2022

#Pomagamy🇺🇦

W dn.28.02 na kierunku do Polski #funkcjonariuszeSG odprawili łącznie na wszystkich przejściach granicznych na granicy z 🇺🇦 rekordowe ponad 100 tys.osób. Najwięcej w przejściu granicznym w Medyce-19 tys. osób, Korczowej-15,5 tys. oraz w Hrebennem-14,8 tys.#SGPomaga pic.twitter.com/PiaUnRP0Lb — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 1, 2022

mp/twitter/https://tarnogorski.info/facebook/media/infosecurity24.pl