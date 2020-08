Dekoncentracja mediów już jesienią? Lichocka informuje i apeluje: Nie kupujcie szmatławców!!!

„Chcemy, że ustawa dekoncentracyjna jesienią weszła pod obrady Sejmu” – powiedziała Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości.

Jak dodała poseł w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24, zależałoby jej na tym, aby w Polsce wprowadzono takie same zapisy, jak we Francji „ponieważ to są już sprawdzone wzorce”.

Lichocka podkreśla, że chodzi o uporządkowanie rynku medialnego przez rozwiązanie systemowe:

„[…] żeby było więcej podmiotów, które wydają polskie media”.

Jednocześnie zaznaczyła, że nie chodzi o rozprawianie się z jakimkolwiek tytułem i tutaj dodała, że to Polacy powinni tego dokonać:

„Po prostu szmatławców nie kupujcie proszę państwa. Jak łżą na okładkach o prezydencie, jak łżą na okładkach o polskiej policji, jak łżą o polskim premierze, nie kupować szmatławców”.

