Dezynfekcja powietrza czyli jak oddychać zdrowym powietrzem!

Każdy z nas ma prawo do oddychania czystym powietrzem, które wolne jest od wszelkich chorobotwórczych związków i substancji czy mikroorganizmów. Wielki przemysł, spalenie węgla i inne podobne czynniki sprawiają, iż nasze powietrze na zewnątrz nigdy nie będzie w 100% czyste, ale jesteśmy w stanie o to zadbać w pomieszczeniach, w których mieszkamy czy pracujemy. Z pomocą przychodzi oczywiście nowoczesna technologia, a dokładniej systemy wykorzystujące właściwości promieniowania UVC.

Promieniowanie UVC - co to takiego?

Na co dzień jesteśmy wystawieni na różnego rodzaju promieniowanie ultrafioletowe, które określa się także nadfioletowym. Jest to nic innego jak promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 10 nm do 400 nm. Wyróżniamy trzy zakresy promieniowania UV, a są to: promieniowanie bliskie UVA, promieniowanie średnie UVB oraz promieniowanie dalekie UVC. Temu ostatniemu niełatwo jest przebić się przez okołoziemską atmosferę (pochłania je ozon), dlatego też naturalnie nie dociera ono do powierzchni Ziemi - emitowane jest jedynie za pomocą najnowocześniejszych technologii.

Promieniowanie UVC ma silne właściwości biobójcze, a więc likwiduje nawet do 99,9% mikroorganizmów, które mogą być chorobotwórcze. Najskuteczniejsze w tym względzie jest promieniowanie z zakresu 250 - 280 nm (nanometrów). Ultrafiolet UVC wykorzystywany jest w oświetleniu laboratoryjnym jak i w specjalistycznych urządzeniach, których zadaniem jest oczyszczenie powietrza. Te ostatnie montuje się w systemach wentylacyjnych oraz w centralach klimatyzacyjnych, a więc w miejscach, gdzie przepływ powietrza jest wysoki, co sprawia, iż oczyścić je można na większą skalę.

Czyste powietrze w domu lub w pracy - pomocna technologia

Poza oczyszczaczami powietrza, które są dziś dość popularne i oczyszczają powietrze za pomocą wysokiej jakości filtrów HEPA, stosuje się dziś także nadfiolet UVC do eliminowania zanieczyszczeń biologicznych z powietrza, którym oddychamy. Dezynfekcję nadfioletem można wykorzystać zarówno w domach jak i w miejscach pracy, w szkołach, w placówkach publicznych oraz w halach i magazynach. Promieniowanie UVC jest zdecydowanie jedną z najbardziej efektywnych metod dezynfekcji - tak powietrza jak i powierzchni.

Zależnie od tego jak duże jest dane pomieszczenie i jaka ilość powietrza na godzinę musi zostać oczyszczona, dobierane są pod tym kątem odpowiednie linie urządzeń. Firma Klingenburg to jeden z producentów tego typu ultrafioletowych promienników, które dobiera się w sposób precyzyjny z uwzględnieniem potrzeb ilościowych i mocy takich promienników do danej powierzchni.

Mogą to być urządzenia bardziej kompaktowe lub rozbudowane, a to co je łączy to możliwość nieprzerwanej pracy oraz długa żywotność nawet do 12 000 godzin. Dezynfekcja powietrza wskazana jest wszędzie, ale szczególnie w instytucjach edukacyjnych czy w placówkach medycznych i tam właśnie się je montuje. Promienniki UVC można także zainstalować we własnym domu, a jest to szczególnie wskazane, jeśli nasi domownicy mają tendencję do alergii lub chorują na choroby dróg oddechowych, takie jak np. astma.