Dołącz do szturmu modlitewnego za zmarłych!

Dusze czyśćcowe tęsknią za Bogiem i pragną oczyszczenia. Potrzebują szczególnego wsparcia i orędownictwa wiernych na ziemi i świętych w niebie. Dlatego przez cały listopad będziemy trwać na modlitwie ze św. Michałem Archaniołem w ramach utworzonego na Facebooku wydarzenia pt: „Szturm modlitewny ze św. Michałem Archaniołem za zmarłych", organizowanego przez redakcję dwumiesięcznika „Któż jak Bóg".

Św. Michał Archanioł – wybawiciel dusz z czyśćca

– W listopadzie obchodzimy Dzień Zaduszny i odwiedzamy cmentarze, gdzie spoczywają nasi bliscy zmarli. Naturalną rzeczą jest pamięć o nich, a najlepsze co możemy im dać, jest nasza modlitwa – mówi ks. Piotr Prusakiewicz CSMA

– Jak wskazuje nauka o czyśćcu, ci, którzy się tam znajdują, potrzebują wsparcia, aby osiągnąć chwałę nieba. To św. Michałowi Archaniołowi została zlecona szczególna troska w pocieszaniu dusz czyśćcowych i przeprowadzaniu ich do nieba. Powszechne przekonanie i praktyka Kościoła sugerują, że Michał Archanioł pełni szczególną rolę w pozyskiwaniu ludzkich dusz dla Boga. Dlatego pragniemy modlić się za naszych bliskich zmarłych właśnie za wstawiennictwem Księcia Wojsk Niebieskich – podkreśla kapłan

Z kolei ks. Mateusz Szerszeń CSMA zauważa, że św. Michał Archanioł pełni istotną rolę w dziele wybawiania dusz czyśćcowych, o czym możemy przekonać się m.in. dzięki liturgii Kościoła i nauczaniu świętych.

– Podczas mszy sprawowanych za zmarłych Kościół często wzywał wstawiennictwa św. Michała Archanioła. Nazywał go w modlitwach mszalnych Aniołem prowadzącym do Królestwa niebieskiego i Zwiastunem nadchodzącego miłosierdzia. Czasami nawet wprost nazywano go „strażnikiem czyśćca", który miał czuwać, w imieniu Boga, nad udzielaniem ulgi i wyzwalaniem z mąk czyśćcowych. – zaznacza michalita

– Także święci nie pozostają obojętni wobec roli, jaką pełni pierwszy spośród archaniołów. Jak mówi choćby św. Anzelm: Książę zastępów anielskich jest wszechpotężny w czyśćcu i może towarzyszyć duszom wiernych, których sprawiedliwość i świętość Wszechmocnego pozostawiła w miejscu czasowej kary. – dodaje

Szturm modlitewny ze św. Michałem Archaniołem

W dniach 1 – 30 listopada odbędzie się facebookowe wydarzenie pt: „Szturm modlitewny ze św. Michałem Archaniołem za zmarłych", w ramach którego będziemy publikować modlitwy do św. Michała Archanioła za zmarłych, a także konferencje przybliżające naukę o czyśćcu i rolę św. Michała Archanioła w wybawianiu dusz. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do codziennej indywidualnej modlitwy w postaci dziesiątki różańca świętego i trzykrotnego wezwania „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie" w intencji dusz czyśćcowych, w dniach 1 - 9 listopada będziemy modlić się modlitwą medytacyjną ze św. Michałem Archaniołem, przygotowaną przez ks. Krzysztofa Pelca CSMA, a w dniach 2 – 10 listopada odbędzie się Nowenna do św. Michała Archanioła za zmarłych, przygotowana przez ks. Piotra Prusakiewicza CSMA, redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Któż jak Bóg".

16 listopada odbędzie się Msza św. za zmarłych, których imiona będzie można wcześniej przesłać w komentarzu pod dedykowanym postem na facebooku / Któż jak Bóg.

Pomóż swoim bliskim zmarłym i innym duszom czyśćcowym. Módl się ze św. Michałem Archaniołem.