Domki letniskowe: jak udekorować je na Boże Narodzenie?

Mimo, że domki letniskowe zwykle kojarzą nam się z wakacjami, nie oznacza to, że spędzanie czasu w takim domku w okresie zimowym jest złym pomysłem. Zdziwisz się, jak bardzo przyjemne mogą być święta jak Boże Narodzenie lub Nowy Rok w tak magicznym miejscu blisko natury. Dlatego, zamiast szukać pomysłów na to, gdzie pomieścić swoją całą rodzinę lub przyjaciół podczas okresu świątecznego, użyj swojej wyobraźni i stwórz luksusową świąteczną atmosferę w Twoim domku wakacyjnym. Aby ułatwić Ci rozpoczęcie tego kreatywnego procesu, zdecydowaliśmy się podzielić kilkoma pomysłami na to jak stworzyć luksusową świąteczną atmosferę w Twoim własnym domku wakacyjnym.

Dwa świąteczne drzewka są lepsze niż jedno

Luksusowa świąteczna atmosfera wymaga ekskluzywnego rozwiązania, którym może być, na przykład, dekorowanie co najmniej dwóch choinek zamiast jednej. Ale to nie znaczy, że w tym roku musisz koniecznie kupić dwa świąteczne drzewka. Użyj swojej wyobraźni i otul w świąteczne dekoracje drzewko, które rośnie w Twoim ogrodzie. Jeśli nie zabraknie Ci czasu i dekoracji, wiele drzewek przyozdobionych w świąteczne dekoracje mogą stworzyć niewielkie świąteczne miasteczko w Twoim ogrodzie.

Dla osób, które w tym roku nie chcą kupować prawdziwej choinki, na szczęście na rynku istnieje mnóstwo alternatyw: choinki zrobione z drewna, metalu, plastiku, lub innych materiałów. Boże Narodzenie to nie tylko czas, kiedy dzieje się magia, ale również doskonały czas na kreatywność, dlatego nie mów „nie” eksperymentowaniu i udekoruj domki letniskowe, tak jak podpowiada Ci serce.

Kominek – duża część nastrojowości

Kominek w drewnianym domku letniskowym lepiej wypełni go przytulną atmosferą niż luksusowe ozdoby świąteczne. Dlatego, jeśli to możliwe, postaraj się stworzyć przytulną strefę wypoczynkową przy kominku, w której będziesz mógł odpocząć i dzielić się świątecznymi emocjami z rodziną lub przyjaciółmi. Jeśli nie ma możliwości rozpalenia kominka w domku letnim, to duża ilość świeć zdecydowanie pomoże stworzyć upragnioną przytulną atmosferę.

Nie zapominaj o świątecznych skarpetach

Tradycja wieszania świątecznych skarpet, która najprawdopodobniej wzięła się z filmów, zachwyci nie tylko najmłodszych, ale wszystkich członków rodziny. W końcu nie ma nic przyjemniejszego niż bycie zaskoczonym małym prezentem pozostawionym w świątecznej skarpecie. Wiele rodzin wciąż podąża za tradycją kalendarzy adwentowych, która polega na tym, aby zostawić mały upominek dla ukochanej osoby w specjalnej kieszonce kalendarza na każdy dzień Adwentu.

Sama produkcja Twojego robionego ręcznie kalendarza jest równie przyjemna. Kreatywnie zaprojektowane kalendarze staną się także doskonałą dekoracją świąteczną dla bożonarodzeniowych wnętrz domków letniskowych.

Projekcje świetlne

Możesz skorzystać z różnych wakacyjnych projekcji, aby wyróżnić swój domek letniskowy. Dzięki nim drewniane domy staną się prawdziwą częścią świątecznej bajki: będziesz mógł je ozdobić kolorowymi płatkami śniegu, choinkami lub innymi świątecznymi symbolami. Takie projekcje świąteczne można zamontować na ścianie domku letniskowego lub skierować na zewnątrz: na rośliny lub na śnieg, który właśnie spadł.

Używaj ręcznie robionych dekoracji

Ważne jest, aby pamiętać, że nie trzeba używać tradycyjnych świątecznych dekoracji, jeśli chce się stworzyć magiczny świąteczny nastrój. Użyj swojej wyobraźni lub skorzystaj z jednego z naszych pomysłów na dekorację:

Dekoracje w formie prezentu. Tego typu dekoracje staną się bardzo silnym akcentem Twoich świątecznych ozdób. Aby zrobić takie dekoracje, możesz użyć wszystkie pudełka po butach lub inne kartonowe pudełka, które znajdziesz na dnie szafy, aby dać im drugie życie. Takie sztuczne prezenty wyglądają dobrze, gdy są owinięte w papier do pakowania i udekorowane wstążkami o rozmaitych kolorach. Dobra wiadomość jest taka, że będziesz mógł korzystać z takiej dekoracji przez wiele lat.

Dekoracje, które można upiec. Jednym z najpopularniejszych sposobów na zrobienie domowych dekoracji dla domków letniskowych jest upieczenie ich z ciasta. Możesz je przygotować mieszając 2 szklanki mąki z 1 szklanką soli i 1 szklanką wody. Gdy ciasto poleży kilka chwil w lodówce, rozwałkuj je, podziel na kawałki i uformuj z niego dekoracje (pamiętaj, żeby zostawić dziurkę na nitkę). Na koniec, piecz swoje dekoracje w piekarniku nastawionym na 250 °C przez około 10-15 minut.

Dekoracje z pomarańczy. Kolejnym sposobem na zrobienie niedrogiej świątecznej dekoracji jest – upieczenie plastrów pomarańczy. Zrobienie takiej ozdoby jest niezwykle proste: musisz pokroić pomarańcze w plastry o grubości 1 cm, a następnie suszyć za pomocą piekarnika przez 4-6 godzin w niskiej temperaturze o mocy 80 °C. Zadbaj o to, aby suszone pomarańcze nie straciły swojego koloru – zmniejsz temperaturę piekarnika, tak szybko jak zobaczysz, że pomarańcze ciemnieją. Gdy owoce są już suche, przymocuj wstążkę i powieś je na choince lub użyj do dekorowania prezentów.

Nie zapominaj o świeczkach

Świąteczne świeczki to chyba główna dekoracja, która tworzy ciepłą i przytulną atmosferę. Duże lub małe, wysokie lub niskie, świeczki będą pasowały do każdego stylu dekoracji. Pamiętaj, że możesz również używać świec zapachowych, aby udekorować swój domek letniskowy na Boże Narodzenie. Takie rozwiązanie zapewnia luksusowy świąteczny zapach podczas przytulnych wieczorów.

Cynamon i kadzidło

Jeśli z jakiegoś powodu unikasz zapalania świec zapachowych w domu, to cynamon i kadzidło, które tworzą magiczny zapach mogą być doskonałą alternatywą. W końcu zapach jest jednym z pierwszych skojarzeń dotyczących świątecznych chwil. Dlatego, nie zapomnij stworzyć magii zapachów podczas celebrowania tych niezwykłych świąt w roku.

Lampki stworzą świąteczną atmosferę

Aby domki letniskowe były jasne i tworzyły radosny nastrój – nie zapomnij udekorować ich świątecznymi lampkami zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Jednak pamiętaj, że domki letniskowe nie będą dobrze wyglądać, jeśli nie postarasz się, aby były jak najbardziej jasne, dlatego warto jest zachować harmonię oświetlenia. Ponadto, warto wspomnieć, że każdy styl domku letniskowego będzie doskonale ozdobiony białymi lub żółtymi lampkami, więc jeśli nie jesteś pewien stylu dekoracji, nie będziesz żałował, że wybrałeś tę opcję.

Ważne przygotowanie do wielkiej uroczystości

Osoby, które poszukują oryginalnych pomysłów, mogą rozważyć budowę prywatnego terenu do jazdy na łyżwach tuż za domkiem letniskowym. Aby to zrobić, należy kupić ramy prefabrykowanych torów łyżwowych i wypełnić je wodą. Jeśli chcesz, żeby zabawa na Twojej arenie była bardziej wydajna i przyjemna, możesz otoczyć arenę lodową prostym płotem z bramą wejściową.

Zaleca się, aby rozpocząć montaż toru łyżwowego zanim temperatura spadnie poniżej -5 °C, ponieważ w tym czasie pogoda jest zwykle spokojna i nie pada śnieg. Woda nie zacznie zamarznąć w równomierny sposób w wietrzny dzień.

Warsztaty bożonarodzeniowe

Jeśli masz w rodzinie młodsze dzieci, ciężko będzie znaleźć lepszą świąteczną rozrywkę niż warsztaty bożonarodzeniowe. Takie warsztaty nie tylko tworzą prawdziwy świąteczny nastrój w domku letniskowym, ale również są doskonałym zajęciem dla dzieci w czasie okresu świątecznego. To może być niezapomniany świąteczny prezent, który nagrodzi Twoich najbliższych najcieplejszymi emocjami.

Rozgrzewające uczucia

Prawda jest taka, że domki letniskowe zazwyczaj kojarzą się z czasem spędzonym w gronie rodzinnym. Zatem, jeśli na te święta szukasz naprawdę oryginalnego pomysłu, możesz również wybrać osobistą i sentymentalną tematykę na dekorowanie domu. Aby to osiągnąć, należy ozdobić drewniany dom zdjęciami, które są odzwierciedleniem ciepłych chwil spędzonych z najbliższymi. Zaletą takiej dekoracji jest to, że będziesz mógł jej używać więcej niż raz i możesz być pewien, że żadna świąteczna dekoracja nie pozostawi takiej radości i pozytywnych emocji.

Świąteczne potrawy

Niezależnie od tego, gdzie planujesz celebrować Boże Narodzenie, trudno jest sobie je wyobrazić bez świątecznych potraw. Ich staranne przygotowanie i oryginalne przepisy mogą stać się głównym akcentem uroczystości. Nie bój się ozdobić swojego stołu, takimi dekoracjami jak gałęzie świerku, świeczki, czy nawet szyszki – to tylko wzmocni tak ważną w tym czasie atmosferę. Ponadto, świąteczny stół można również udekorować pierniczkami lub innymi bożonarodzeniowymi ciastkami.

Domki letniskowe: dlaczego warto je wybrać na Boże Narodzenie?

Spędzanie Bożego Narodzenia w domu, to prawdopodobnie najłatwiejsze rozwiązanie, które nie sprawia wielu problemów – pozwala na rozpoczęcie przygotowań w wolnym tempie. Domki letniskowe zyskują ogromną popularność w okresie Bożego Narodzenia, jeśli poszukujesz prawdziwej świątecznej magii.

Przede wszystkim, wybór spędzenia świąt w takim miejscu pozwala na odpoczynek od codziennego otoczenia. Po drugie, łatwo można znudzić się ozdobami świątecznymi, jeśli trzeba udekorować nimi cały dom. Z tego powodu, wybór celebrowania świąt gdzie indziej nie ograniczy Twojej kreatywności, a co najważniejsze, sprawi, że Twój dom będzie spokojnym miejscem na relaks.

Trzecim, ale nie mniej ważnym argumentem jest rozmiar domu. Jeśli mieszkasz w ogromnym domu, organizowanie bożonarodzeniowego przyjęcia nie będzie stanowić problemu. Jednak, tłum ludzi w Twoim średniej wielkości mieszkaniu podczas świąt – może być to problematyczne. W końcu będziesz musiał zadbać o swoich wszystkich gości.