Doradca Cichanouskiej: Rosyjskie myśliwce bombardują Ukrainę startując z Białorusi. Co 5 minut

Rosyjskie śmigłowce i samoloty, które prowadzą ostrzał celów na Ukrainie, wylatują co 5 minut z terenu Białorusi – twierdzi doradca Swiatłany Cichanouskiej.

We wpisie na Twitterze Franak Wiaczorka napisał, że minionej nocy wiele rosyjskich rakiet, samolotów i helikopterów wystartowało z terytorium Białorusi. Dodał, że białoruska armia nie jest o tych faktach nawet informowana.

Dalej stwierdził, że można powiedzieć wprost o tymczasowej okupacji, pod jaką znajduje się Białoruś. Jego zdaniem startowanie samolotów czy helikopterów z Białorusi ma miejsce co 5 minut.

This night Russians launched many missiles, planes and helicopters from the Belarusian territory (Luniniec, Mazyr, Mačuliščy, Kalinkavičy).Every 5 minutes, they bomb and come back. Belarusian army is not even informed. It is right to say that Belarus is under temporary occupation