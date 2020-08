Dowództwo V Korpusu Armii USA w Polsce stało się faktem

Konsekwencją wycofania części wojsk amerykańskich z Niemiec było przeniesienie części z nich do innych krajów Europy Wschodniej, w tym części do Polski. Do Polski też zostało przeniesione dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych Armii USA.

Dzisiaj w Krakowie szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się z szefem sztabu Wojsk Lądowych USA gen. Jamesem McConville'em i dowódcą 1. Dywizji Piechoty Johnem Kolasheskim, który został wyznaczony na dowódcę reaktywowanego V Korpusu i awansowany do stopnia generała broni.

Minister Błaszczak powiedział:

- Dziś potwierdzamy decyzję, która została ogłoszona przez sekretarza obrony Marka Espera w ubiegłym tygodniu – o ustanowieniu w Polsce wysuniętego dowództwa V Korpusu – powiedział Błaszczak we wtorek w Krakowie, gdzie spotkał się z szefem sztabu Wojsk Lądowych USA gen. Jamesem McConville'em i dowódcą 1. Dywizji Piechoty Johnem Kolasheskim, wyznaczonym na dowódcę reaktywowanego V Korpusu i awansowanym do stopnia generała broni.

Dodał też:

- Jest to decyzja, która stanowi ukoronowanie naszych działań związanych ze zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce

Podkreślił także:

- Obecność wysuniętego dowództwa V Korpusu jest namacalnym dowodem realizacji polityki obu prezydentów, której celem jest wzmocnienie relacji polsko-amerykańskich

mp/tvp info pap