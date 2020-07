Dramat w Czechach. Zderzyły się dwa pociągi, są ofiary

Tragiczne doniesienia z Czech. W miejscowości Czeski Brod, która znajduje się około 50 kilometrów na wschód od Pragi doszło do zderzenia się dwóch pociągów pasażerskich. Według informacji podanych przez Agencję Reutera, zginęły co najmniej dwie osoby, 24 zostały ranne.

Według informacji przekazanych przez czeskie służby, wbrew pierwszym doniesieniom zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Wcześniej mówiono, że jeden z nich był składem pocztowym.

Na miejsce udało się kilkanaście ekip ratunkowych, także helikoptery ratownicze. Pomocy udzieliły też załogi ratownicze z Niemiech. Trwa śledztwo, którego celem jest ustalenie przyczyn zderzenia.

PHOTO Firefighters work in the aftermath of a train crash near the city of Cesky Brod, Czech Republic, 15 July 2020. According to media reports, at least one person died and 35 people were injured after a cargo and a passenger train collided between Uvaly and C. Brod. @epaphotos pic.twitter.com/17Ec62LA5J