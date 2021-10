,,Dranie bez sumienia’’. Dla lepszych zdjęć rzucają dzieciom słodycze?

W ramach operacji „Śluza”, za pomocą której łukaszystowski reżim próbuje destabilizować kraje Unii Europejskiej, białoruskie służby nie wahają się wykorzystywać również dramatu dzieci. Niestety, w propagandę Łukaszenki zdają się też wpisywać niektóre środowiska w Polsce. W piątek grecki internauta opublikował wstrząsający film z Michałowa, na którym fotoreporterzy rzucają dzieciom słodycze. Internauta wskazuje, że ma im to służyć w zrobieniu lepszych zdjęć.

- „Polska, na granicy z Białorusią (Michałowo). Solidarność w towarzystwie kamer za ogrodzeniem, rzucanie czekoladkami, aby przyciągnąć dzieci i robienie zdjęć, których potrzebują, aby manipulować publicznością poprzez emocjonalny szantaż”

- napisał @stavroforos_.

Nagranie wzbudziło zainteresowanie greckich internautów.

- „Widzieliśmy ich na Lesbos .... nurkowali do morza, żeby zrobić zdjęcie”

- pisze jeden z nich.

Κι εδώ στην Λέσβο τους είδαμε....τους βουτούσαν στη θάλασσα για να πάρουν πλάνο ...άθλιοι — ILY (@ILY77051957) October 1, 2021

- „Dranie bez śladu sumienia zaangażowani w realizację swojego celu. Instrumentalizacja wszystkiego...”

- dodaje kolejny.

Καθάρματα χωρίς ίχνος συνείδησης

προσηλωμένα στον στόχο τους.

Εργαλειοποίηση των πάντων... — Δόκτωρας Τζόνσον (@coupleofgeralds) October 1, 2021

O nagraniu dyskutowali goście red. Katarzyny Gójskiej w programie „W punkt” na antenie Telewizji Republika. Europoseł Lewicy Marek Balt przekonywał, że w zachowaniu fotoreporterów nie ma nic niewłaściwego. Stwierdził, że jedynie „częstują dzieci czekoladą”.

- „To, że ludzie dają dzieciom biednym słodycze, martwią się o to, jak te dzieci są przetrzymywane i martwią się, co z nimi dalej będzie, to nie jest nic złego. To nie jest nic gorszego od tego, że zaraz te dzieci zostaną wywiezione do lasu przez polskie służby nie wiadomo gdzie”

- atakował polityk.

- „Rozumiem, że pan uważa, że to zachowanie fotoreporterów było czymś chwalebnym, skoro chcieli dać te słodycze dzieciom? Panie pośle przepraszam, ale wszyscy widzieliśmy to. Mamy po tyle lat, ile mamy. Jesteśmy w stanie to zinterpretować. Jak ktoś rzuca czekoladę i za chwilę robi zdjęcie podchodzącemu dziecku, to pan uważa, że to po to, aby zrobić mu przyjemność, czy żeby zrobić dobre zdjęcie?”

- dopytywała red. Gójska.

- „Uważam, że państwo pokazujecie wyrywek rzeczywistości, a nie pokazujecie całej sytuacji”

- odpowiadał Balt.

