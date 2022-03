Druga runda negocjacji ,,bez rezultatów’’

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak poinformował o zakończeniu drugiej rundy ukraińsko-rosyjskich negocjacji. Niestety, wciąż nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów.

- „Druga runda negocjacji dobiegła końca. Niestety, nie osiągnięto jeszcze rezultatów, których Ukraina potrzebuje. Rozwiązanie istnieje tylko w kwestii organizacji korytarzy humanitarnych”

- przekazał Podolak.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX