Duda kontra Trzaskowski. Najnowszy sondaż Ipsos dla OKO.press

Jak wynika z najnowszego sondażu prezydenckiego przeprowadzonego przez pracownię Ipsos dla portalu OKO.press na finiszu znacznie zyskuje ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda, a przewaga nad Rafałem Trzaskowskim to już około 3 proc. Sondaż został przeprowadzony w dniach7–8 lipca 2020 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1014 dorosłych Polaków.

Portal OKO.press informuje, że błąd pomiaru może wynosić około 3 pkt proc. W związku z tym prawdziwy wynik sondażu prezentuje się następująco: Andrzej Duda (47–53 proc.), Rafał Trzaskowski (44–50 proc.).

Portal zauważa, że „w trzech ostatnich sondażach poparcie rośnie mu z 46 na 50 proc. Trzaskowski, który szybko wszedł w kampanię i zyskiwał poparcie, wrócił do notowań sprzed dwóch tygodni"

Dalej czytamy:

- Elektorat Dudy – zwłaszcza 60 plus i z miast do 20 tys., jest tak zmobilizowany, że aż trudno uwierzyć. Daje to 3 pkt przewagi Dudzie. Bez mobilizacji wyborców Trzaskowskiego: młodszych (granicą jest 50 lat), wykształconych (matura i więcej), z większych miast, opozycja może przegrać

mp/oko press