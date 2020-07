Dworczyk o zmianach w rządzie: Chodzi o przełamywanie Polski resortowej

Gorącym tematem oprócz budżetu Enii Europejskiej jest w ostatnich dniach rekonstrukcja polskiego rządu. Temat stał się numerem jeden polskiej sceny politycznej po tym, jak na antenie Polskiego Radia wypowiedział się w tym zakresie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Dzisiaj – również na antenie PR – mówił o tym szef Kancelarii Premiera minister Michał Dworczyk.

Powiedział:

- Trwają rozmowy w naszym środowisku. Dziś po raz kolejny spotyka się Prezydium Komitetu Politycznego PiS i na pewno jednym z ważnych tematów będą zmiany strukturalne i personalne, jeśli chodzi o rząd

Dodał też:

- Ponad cztery lata rządzenia, to dobry czas na podjęcie decyzji, które pozwolą działać bardziej efektywnie, stąd decyzja o zmianach. To będą zmiany strukturalne. Chodzi o przełamywanie Polski resortowej i niemożności wynikających z tego, że niektóre ministerstwa potrafią chwilami działać jak udzielne księstwa. To dobry moment, by wykonać kolejny krok

mp/polskie radio