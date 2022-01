Dyskryminujący projekt Lewicy dotyczący weryfikacji zaświadczeń covidowych

· Grupa posłów Lewicy przedstawiła projekt ustawy zakładający m.in. weryfikację zaświadczeń covidowych przez przedsiębiorców.

· Wiąże się to z ryzykiem naruszenia szeregu obowiązujących przepisów, w szczególności RODO

· Projekt przewiduje przepisy dyskryminujące nie tylko dobrowolnie niezaszczepionych obywateli, ale także tych, którzy nie mogą przyjąć preparatów z obiektywnych względów medycznych.

· Szczególnie wątpliwy z perspektywy zasadności i celowości jest proponowany w projekcie obowiązek szczepień przeciw Covid-19 w sytuacji, w której nie ma jednoznacznych dowodów dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa dostępnych preparatów.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na temat.

6 grudnia 2021 r. grupa posłów Lewicy złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (EW-020-741/21). Jak wynika z uzasadnienia projektu, celem proponowanych zmian jest – w pierwszej kolejności - wyłączenie osób legitymujących się tzw. certyfikatami covidowymi (unijnymi cyfrowymi zaświadczeniami COVID) „z ograniczeń wprowadzanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, w szczególności w przedsiębiorstwach, szkołach, zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, instytucjach pomocy społecznej”. Zgodnie z treścią projektu, jego drugim celem ma być wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw Covid-19 wraz z uregulowaniem tej procedury.

Analiza tekstu projektu pokazała, że wprowadzenie w życie rozwiązań proponowanych przez Lewicę powodowałoby, z jednej strony, szereg zastrzeżeń natury prawnej, a z drugiej przyczyniłoby się do obciążenia przedsiębiorców dodatkowymi, trudnymi do spełnienia obowiązkami. Doprowadziłoby to m.in. do niedopuszczalnej prawnie dyskryminacji niezaszczepionych obywateli poprzez odmowę dostępu do placówek finansowanych ze środków publicznych, jak również próby różnicowania pracowników ze względu na okazanie albo odmowę okazania zaświadczenia covidowego. Ponadto, osoby niezaszczepione musiałyby poddawać się regularnie badaniom diagnostycznym na obecność wirusa, które – dla spełnienia wymogów prawa unijnego – powinny być zapewnione na takich samych warunkach jak szczepienia.

„Szczególne zastrzeżenia w świetle obowiązujących przepisów, jak i ciężarów nakładanych na przedsiębiorców budzi pomysł kontrolowania konsumentów pod kątem posiadania zaświadczeń covidowych. Autorzy projektu jakby całkowicie zignorowali przepisy obowiązujące w zakresie ochrony wrażliwych danych dotyczących stanu zdrowia obywateli. Równie niepokojąca jest propozycja wprowadzenia przymusu szczepień przeciw Covid-19 w szczególności w sytuacji, w której brak pewności co do bezpieczeństwa i skuteczności dostępnych preparatów” - stwierdziła r.pr. Katarzyna Gęsiak, Dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.





