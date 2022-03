Elon Musk drwi z Putina i Netflixa

Wspierający Ukrainę od początku rosyjskiej inwazji miliarder Elon Musk postanowił wyzwać na pojedynek prezydenta Rosji Władimira Putina. „Zgadzasz się na tę walkę?” – pyta Putina szef SpaceX.

Na początku inwazji Musk udostępnił Ukrainie szybki internet satelitarny Starlink i wysłał do walczącego z putinowską Rosją kraju terminale satelitarne. Zaktualizował też oprogramowanie, dzięki czemu Starlink zużywa mniej prądu. Przedsiębiorstwa miliardera wspierają też Ukraińców walczących o wolność swojej ojczyzny. Powołani do wojska pracownicy Tesli będą otrzymywać wynagrodzenie mimo nieobecności w pracy.

Musk często publikuje na Twitterze wpisy z wyrazami wsparcia dla Ukrainy. Dziś w kolejnym wpisie postanowił wyzwać Putina na pojedynek.

- „Wzywam Władimira Putina na pojedynek. Stawką jest Ukraina”

- napisał.

- „Zgadzasz się na tę walkę?”

- dodał, oznaczając konto prezydenta Rosji.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна