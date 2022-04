Emerytkę zapytano o Tuska. ,,Orze na stronę Rosji’’

,,Tusk orze nie na naszą stronę, tylko na stronę Rosji i Szwabów” – stwierdziła starsza kobieta pytana o szefa Platformy Obywatelskiej przez dziennikarza „Super Expressu”.

Adam Feder z „Super Expressu” postanowił porozmawiać z emerytką z mazowieckiej wsi Stare Grabie na temat lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Starsza kobieta nie gryzła się w język.

- „Tusk orze nie na naszą stronę, tylko na stronę Rosji i Szwabów. Przepraszam Was, ale już taka jestem, jak się zdenerwuję. To jest łobuz, on by Polskę zniszczył, a ja się cieszę, że PiS daje na małe dzieci. Niech mnie PiS nie podwyższa, tylko niech da na małe dzieci, niech ta nasza Polska rośnie zdrowa i ładna”

- stwierdziła kobieta.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że Tusk zapewnia, iż „chce dobrze dla Polaków”, na co kobieta odpowiedziała śmiechem.

- „Tusk będzie zawsze to mówił, jaki on teraz dobrutki, jaki aniołek. Tylko pan zobaczy, jak w telewizji stoi, to te łapy tak ściśnie, bo już by chciał lać tych ludzi z PiS-u. On nas wykończy. (…) Niech on wie, że wszyscy nie mogą na niego patrzeć”

- powiedziała.

kak/Super Express, Twitter