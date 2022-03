Episkopat Szwajcarii dziękuje abp. Gądeckiemu. Chodzi o list do Cyryla

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Szwajcarii w przesłanej wczoraj korespondencji do abp. Stanisława Gądeckiego podziękował za list, który przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przesłał do patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla z prośbą, by zwierzchnik rosyjskiego prawosławia zaapelował do Władimira Putina o zakończenie działań zbrojnych w Ukrainie i wycofanie wojsk.

„Dzisiaj jesteśmy świadkami zła wojny, które niszczy istnienie tylu bezbronnych ludzi i prowadzi do rozlewu krwi po obu stronach konfliktu, rozgrywającego się tak blisko Waszej ojczyzny. Jak nie myśleć o rannych cywilach, zabitych, uciekających i szukających schronienia, zwłaszcza w Polsce, o dzieciach, które gubią się w niezrozumieniu tego konfliktu, a ich myśli przepełnione są strachem?” – czytamy w liście sekretarza generalnego Episkopatu Szwajcarii do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W liście z dnia 2 marca br. przewodniczący KEP zwrócił się do Cyryla z prośbą, aby ten zaapelował do Władimira Putina „o wycofanie wojsk rosyjskich z suwerennego państwa, którym jest Ukraina”. Pisał również, aby zaapelował do rosyjskich żołnierzy, „by nie uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie, aby odmawiali wykonywania rozkazów, których skutkiem – jak już to widzimy ‒ są liczne zbrodnie wojenne”.

Za pośrednictwem Sekretariatu CCEE list abp. Gądeckiego został rozesłany do wszystkich przewodniczych Episkopatów Europy.

W ślad za listem metropolity poznańskiego, z podobnym apelem do patriarchy Cyryla zwrócili się przewodniczący Episkopatów Szwajcarii, Czech, Irlandii, a także Arcybiskup Canterbury, zwierzchnik Kościoła anglikańskiego, oraz Światowa Rada Kościołów.

List przewodniczego KEP to kolejny, który skierował do Cyryla. Jeszcze przed inwazją rosyjską, zwrócił się do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy. Prosił wówczas, aby połączyć „duchowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na Ukrainie i w Polsce, aby zażegnać widmo kolejnej wojny w naszym regionie”.

Wcześniej, za wsparcie ze strony Kościoła w Polsce na ręce przewodniczącego KEP podziękowania złożyli abp większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk – zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski i p.o. przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy. Na ostatnim zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, w imieniu Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego w Polsce podziękowania przekazał również abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski.

BP KEP